La Toscana sbarca in centro a Brescia: affettati di qualità, vino e formaggi in una location davvero particolare

Ha aperto i battenti in Piazza della Vittoria, nel centro di Brescia, ‘La Prosciutteria’.



Un vero e proprio salto nel tempo dove la riscoperta dei sapori più antichi e genuini la fa da padrone, al paio di un arredamento tanto retrò quanto delizioso.



Entrando a ‘La Prosciutteria’, oltre che il delicato aroma dei prosciutti affettati a mano al momento, si respira un’aria di tradizione antica, un po’ come ritrovarsi nella casa di campagna della nonna. Il dolce sentore del vino pervade l’aria e l’occhio è catturato da oggetti del passato che incastonati in questo luogo, sembrano renderlo una specie di macchina del tempo.



Poi i prosciutti toscani stagionati, ben lontani dalla grande distribuzione, affettati al coltello, e i formaggi tipici, il tutto annaffiato da deliziose birre artigianali o vini dal sapore intenso. Ma non solo, anche selezioni di salumi e formaggi lombardi e qualche gusto molto ricercato per i più sofisticati.



E ancora, musica live, aria di festa, eventi e taglieri in legno che sembrano infiniti che entrano ed escono da questo locale senza sosta: una tappa a ‘ La Prosciutteria ’ di Brescia da oggi, è davvero d’obbligo.