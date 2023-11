Black Friday arredamento 2023: come approfittare degli sconti

Trovare offerte durante il Black Friday per l'arredamento 2023 è possibile, infatti molte persone arredano casa facendo acquisti solo ed esclusivamente approfittando degli sconti del Venerdì Nero.

Ma come comprare in modo consapevole? Sappi che ci sono diverse strategie che puoi considerare. Ecco alcuni consigli su dove e come cercare mobili per la casa durante questo periodo di sconti.

1. Ricerca online

Il primo step è fare ricerca online, ecco i siti dove guardare e cercare le migliori offerte:

Siti di arredamento: visita siti web di negozi di arredamento noti. Molte aziende offrono sconti speciali durante il Black Friday.

Siti di compravendita: esplora siti come Amazon oppure eBay, che spesso hanno offerte speciali durante il Black Friday.

. Social media e newsletter: segui i negozi di arredamento sui social media, e iscriviti alle newsletter per ricevere notizie sugli sconti esclusivi.

2. Visita negozi fisici

Il secondo consiglio è visitare i negozi fisici, come:

Negozi di mobili: alcuni negozi specializzati nella vendita di mobili offrono sconti significativi durante il Black Friday . Ti consigliamo in questo caso di pianificare le tue ricerche in anticipo, magari scegliendo quali store vale la pena visitare.

Outlet: non dimenticare gli outlet di mobili, che spesso offrono ulteriori sconti sui prezzi di vendita già ridotti.

3. Ricerca anticipata

Prepara una lista di ciò che ti serve per arredare casa, dando priorità ai grandi mobili più costosi che puoi acquistare durante il Black Friday a prezzi convenienti. Ti consigliamo di:

Fare una lista dei desideri : prepara una lista di ciò che ti serve e stabilisci un budget. Questo ti aiuterà a concentrarti sulle offerte pertinenti.

Prezzi pre-Black Friday: monitora i prezzi dei mobili che ti interessano prima del Black Friday, in modo da poter valutare l'effettivo risparmio durante il Venerdì Nero.

4. Approfitta degli sconti aggiuntivi

Durante il Black Friday puoi approfittare anche di sconti e offerte aggiuntive, per acquistare i tuoi mobili per la casa. Di conseguenza, puoi approfittare di:

Codici sconto: ti consigliamo di cercare codici sconto online, che possono essere utilizzati durante il processo di acquisto per ottenere ulteriori riduzioni di prezzo.

Cashback e programmi fedeltà: alcuni siti offrono il servizio di cashback o punti fedeltà per gli acquisti effettuati durante il Black Friday.

5. Consegna e garanzia

Controlla anche le politiche di reso e la garanzia sui prodotti:

Politiche di reso: in tal senso, assicurati di poter restituire o sostituire il prodotto se non sei soddisfatto.

Costi di spedizione: considera i costi di spedizione nel tuo budget, soprattutto se acquisti online; ricorda che alcuni negozi offrono la spedizione gratuita proprio durante il Black Friday.

Ora che sai quali sono le strategie per poter acquistare arredamento durante il Black Friday, vediamo quali sono i siti dove fare acquisti. Ti consigliamo di monitorare:

Ultimo ma non per importanza sono le recensioni; ricorda che per poter effettuare un acquisto consapevole è bene leggere le recensioni dei prodotti per assicurarti che siano di alta qualità e, soprattutto, soddisfino le tue aspettative ed esigenze di arredamento.

Articolo originale su Today.it