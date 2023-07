Come vestirsi il primo giorno di scuola

Il primo giorno di scuola si avvicina ed è sempre difficile capire come vestirsi. Ad aumentare le indecisioni, il famoso detto “non esistono mezze stagioni”: settembre è infatti un ponte tra l’estate appena trascorsa e l’autunno da affrontare e nella stessa giornata può esserci sia sole che pioggia.

La sobrietà prima di tutto: è pur sempre il primo giorno e siamo pur sempre a scuola. Sfoggiare un look sobrio è quindi fortemente consigliato. Se è vero che la prima impressione è quella che conta, meglio evitare di eccedere in stravaganze.

Look per ragazze e ragazzi

Per le ragazze jeans o leggings (questi ultimi meglio se abbinati a una maglia lunga) possono essere abbinate in qualsiasi modo: dalla T-Shirt alla camicia. Felpe e maglioni sono l’ideale soprattutto in vista dell’imprevedibilità del clima. Per quanto riguarda le scarpe, sono preferibili quelle chiuse, come le Converse oppure le Hogan.

Per i ragazzi T-Shirt e pantalone (o jeans) può essere la soluzione ideale: comodo e pratico, magari in abbinamento a una sneakers classica. Anche in questo caso non è da sottovalutare un abbinamento con una felpa sportiva o un maglione.

Ma alla fine la scelta spetta sempre e solo alla creatività del singolo. Per cui, c’è solo da sbizzarrirsi!

Che abbigliamento evitare a scuola

Come già affermato, siamo pur sempre a scuola e non possiamo spingerci oltre. Pertanto, per le ragazze è vietato portare scollature o abiti troppo corti. I ragazzi invece devono evitare canotte, vestiti aperti, jeans che mettano in bella vista le mutande e ovviamente ciabatte e infradito.

Assolutamente vietato tenere in classe cappellini in testa, sia per lei che per lui. Pronti ad affrontare questo nuovo anno scolastico?

