La pizza bresciana al metro è la migliore al mondo: la favola di Zaffira

Una pizza nostrana sul tetto del mondo: è la pizza al metro di Zaffira Zanotti, pizzaiola bresciana che dal 1999 lavora al Ristorante pizzeria La Lucciola di Zone. Si è classificata al primo posto della categoria Pizza al metro al Campionato del mondo di Pizza (Pizza senza frontiere) che si è svolto a Rimini in occasione di Beer&Food Attraction. L'evento, organizzato da Ristorazione Italiana in collaborazione con IEG Italian Exhibition Group, è proseguito per tre giorni di gare, per un totale di 16 categorie: 70 i giurati all'assaggio e 20 alle postazioni di gara.

Le pizze cult del Ristorante La Lucciola

Zaffira Zanotti è campionessa del mondo di pizza al metro, ma ha partecipato (con discreti piazzamenti) anche alle categorie Pizza napoletana contemporanea, Pizza e birra, Pizza fritta. Il suo locale, La Lucciola, dal 2017 è attrezzato anche con un struttura ricettiva, l'ormai celebre Ostello Trentapassi. Sulla tavola è da tempo che si parla della fama delle pizze di Zaffira Zanotti: nel menu si contano diverse proposte ormai "cult", come la pizza Trentapassi (pomodoro, mozzarella fior di latte, mortadella e granella di pistacchi) o la Iris, dedicata alla madre che insieme a lei gestisce il ristorante (mozzarella fior di latte, broccoli, pomodori confit, ricotta di bufala a crudo), e ancora la Malga (con formaggi di malga, mozzarella e nient'altro) e infine Zaffiro (pomodoro, mozzarella fior di latte, bresaola, rucola e grana).

La pizza "Montisola" è campione del mondo

Per gli affamati, e non solo, è già tempo dell'acquolina in bocca. La vittoria di Zaffira Zanotti è stata celebrata in lungo e in largo sui social, ma anche dal vivo: lo scorso weekend festa grande a La Lucciola per celebrare la nuova campionessa del mondo. La pizza che ha conquistato i giudici? Si chiama "Montisola", ideata da Zaffira e da mamma Iris, racconta il territorio con i suoi prodotti, salmerino e trota di Montisola, ricotta di capra da Marone, melanzane e pomodorini di Zone, olio extravergine di oliva del Sebino. "Grazie di cuore a tutti i nostri clienti e amici - fanno sapere dal ristorante - che in questi giorni si sono congratulati per la nostra vittoria".