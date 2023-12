"È fascista!", bufera di Natale contro la scritta XMAS

Bufera di Natale a Gavardo, ma non è meteorologica: è la polemica che si è scatenata a seguito del posizionamento, nella piazza del Comune, della luminaria che recita Xmas, ovviamente nel senso natalizio, ma che qualcuno avrebbe male interpretato. Ovvero, ci avrebbe visto (ingenuamente o provocatoriamente) un richiamo alla Decima Mas, nota anche come X Mas, la sanguinaria flottiglia della marina repubblichina (Repubblica Sociale Italiana di Salò) che tra il 1943 e il 1945 combatteva al fianco dei nazisti.

La precisazione del sindaco

Tutto vero: tanto che perfino il sindaco Davide Comaglio è stato costretto a pubblicare una lunga nota sui social per fare chiarezza sulla vicenda. “Ho incontrato un amico in centro storico – scrive il primo cittadino – che mi ha fatto i complimenti per le luminarie appese nelle strade ma era allarmatissimo che avessimo messo, in piazza Marconi, un riferimento al periodo più indegno del secolo scorso. Non è assolutamente così: siamo proiettati nel futuro e non nel passato, tra l'altro il più buio, quindi questo accostamento è inesistente. Non avevo mai sentito, prima di oggi, che da qualche parte del mondo si mettesse nello stesso contesto questa scritta natalizia con questioni storico-politiche di epoche fortunatamente finite”.

Nostalgici a raccolta, ma anche no: “Per i giovani c'è poco da spiegare – continua Comaglio – visto che la scritta Xmas è notissima: su Instagram l'hashtag #xmas ha 32,6 milioni di post, mentre su Facebook oltre 9,5 milioni. Il termine è usato tantissimo anche per pubblicizzare prodotti natalizi e attività commerciali”.

Le origini del termine Xmas

Ma c'è qualcuno che avrebbe storto il naso anche per i troppi inglesismi. “Il termine Xmas o X-Mas è un'abbreviazione, di uso informale, colloquiale o commerciale, della parola inglese Christmas (Natale) – scrive ancora Comaglio –. Tale abbreviazione deriva dalla parola greca ΧΡΙΣΤΟΣ, cioè Cristo. Questo per chi valuta superficialmente il termine considerandolo irrispettoso nei confronti del significato liturgico della festività cristiana, nella convinzione errata che sia un modo per riferirsi al Natale senza nominare Cristo”. Ma altre luminarie non ce n'erano? “Avevamo pensato inizialmente a un tradizionale Buon Natale – conclude il sindaco – ma il fornitore ci ha risposto che Buon Natale non ce l'hanno più perché non lo chiede più nessuno. Questo un po' rattrista noi romantici. Ma nelle luminarie di quest'anno rimangono le scritte in italiano Auguri e Buone Feste”.