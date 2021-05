Bricolage e fai da te, non ti temo: nel Bresciano il nuovo maxi-store Würth

Taglio del nastro per il nuovo Würth Store di Darfo Boario Terme di Via Pesegata: 400 metri quadrati e oltre 5mila prodotti in assortimento a sostegno della ripartenza della piccola economia e delle piccole e medie imprese locali messe a dura prova dall'emergenza sanitaria. Il nuovo negozio, appena inaugurato, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Lo store offrirà inoltre numerosi servizi al cliente, come la consegna gratuita Instant Delivery, ovvero in 4 ore dall'ordine, oppure la possibilità di ordinare dispositivi di protezione e per la sicurezza individuale, e ancora una vasta gamma di prodotti per la sanificazione degli ambienti.

Cosa ci sarà nel nuovo negozio

Come da tradizione, all'interno del negozio saranno presenti articoli di ferramenta, per elettricisti e idraulici, articoli per l'edilizia, falegnameria, carpenteria, professionisti dell'automotive e del cargo. “Questa nuova apertura – commenta Roberto Paglierani, responsabile Retail di Würth Italia – rappresenta per noi un ulteriore tassello nell'impegno di ampliare i punti di contatto con il cliente. I nostri store sono caratterizzati dalla presenza di personale altamente specializzato, per aiutare il cliente nelle diverse esigenze, e con servizi e prodotti sempre all'avanguardia”.

Il Gruppo Würth dal 1945 ad oggi

Il Gruppo Würth, che iniziò la sua storia nel 1945 con la fondazione in Germania dell’azienda Adolf Würth GmbH & Co. KG con sede a Künzelsau nel Baden Württemberg, è leader mondiale nella distribuzione di prodotti per il fissaggio ed il montaggio ed è presente nel mondo in 80 paesi con più di 400 aziende e oltre 78.000 collaboratori, di cui 32.000 tecnici venditori. L'anno 2019 ha confermato il trend positivo, con un fatturato record di 14 miliardi di euro: in tutto il mondo si stimano circa 3 milioni e mezzo di clienti.

Würth in Italia: 539 milioni di fatturato

Attiva sul mercato dal 1963, Würth Srl si è sviluppata in modo esponenziale divenendo ad oggi il partner di riferimento per i 240.000 professionisti nel mondo dell’automotive, dell’artigianato, dell’edilizia e dell’industria. Con i suoi 3 centri logistici di Egna (BZ), che è anche sede legale, Crespellano (BO) e Capena (Roma Nord), e con un numero sempre crescente di punti vendita in tutta Italia (170), Würth conta ad oggi 3.600 collaboratori, di cui circa 2.500 tecnici venditori. L'azienda ha chiuso il 2019 con un fatturato di 539 milioni di euro.