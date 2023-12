Nuovo maxi-store Würth: più di 5mila prodotti per artigianato e bricolage

Alla vigilia di Santa Lucia (11 dicembre) ha aperto il nuovo Würth Store di Via Cremona a Manerbio: è il nono “negozio dell'artigiano” a presidiare la provincia di Brescia. Professionisti e partite Iva del settore avranno a disposizione più di 5mila prodotti in pronta consegna tra utensili elettrici a mano, prodotti chimici tecnici, minuteria, tasselli, prodotti per l'edilizia, materiali per l'installazione elettrica, prodotti antinfortunistici e Dpi, attrezzatura e abbigliamento da lavoro. Già annunciate offerte speciali fino al 31 gennaio per tutti gli artigiani e le imprese locali: il nuovo negozio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

“Inauguriamo il nuovo negozio dell'artigiano – dichiara Roberto Pagliarini, responsabile retail di Würth Italia – per rispondere alla domanda di tutti i professionisti del settore che operano nel Bresciano. Questa nuova apertura si inserisce nell'impegno generale di Würth di continuare a investire nella creazione di nuovi canali di contatto sul territorio nazionale, in linea con il proprio piano di sviluppo previsto fino al 2025”.

Il brand Würth

Attiva sul mercato dal 1963, l'azienda Würth Italia è oggi partner di riferimento per oltre 280mila professionisti dei settori automotive, artigianato, edilizia e industria. Sono 3 i centri logistici per la distribuzione dei materiali e più di 200 i negozi attivi sul territorio nazionale: 3.700 i collaboratori di cui 2.500 tecnici venditori. Il brand fa parte del Gruppo Würth, nato nel 1945 in Germania con la fondazione dell'azienda Adolf Würth GmbH & Co. KG con sede a Künzelsau nel Baden Württemberg.

Il marchio è oggi leader internazionale nella distribuzione di prodotti per il fissaggio e il montaggio, presente in 80 Paesi del mondo con più di 400 aziende e oltre 83mila collaboratori. Nel 2021 il gruppo ha fatturato oltre 17,1 miliardi di euro e venduto prodotti a circa 3 milioni e mezzo di clienti.