World's 50 Best Restaurant: il Lido 84 tra i migliori ristoranti al mondo

A un passo dalla top ten, ma comunque al quindicesimo posto come new entry (la migliore posizione per un nuovo ingresso): è il prestigioso riconoscimento consegnato in questi giorni al Lido 84 di Gardone Riviera, guidato dallo chef Riccardo Camanini, inserito per la prima volta nella lista dei migliori ristoranti al mondo della The World's 50 Best Restaurants, guadagnandosi tra l'altro la corona di miglior ristorante italiano (al secondo posto, diciottesimo al mondo, il ristorante Piazza Duomo di Alba, provincia di Cuneo).

Quali sono i migliori ristoranti al mondo

Gli awards internazionali della ristorazione sono stati celebrati ad Anversa, nelle Fiandre: l'evento del 2021 ha celebrato i ristoranti di 26 Paesi, distribuiti su cinque continenti. Il migliore sulla piazza, anzi del mondo, è il ristorante Noma di Copenaghen, Danimarca, tra l'altro premiato anche come miglior ristorante d'Europa. Il celebre locale sale sul gradino più alto del podio dalla seconda posizione del 2019, quando ha debuttato come Highest New Entry (premio che quest'anno spetta al Lido 84).

Prende il posto di Mirazur, vincitore della scorsa edizione e oggi promosso nella Hall of Fame dei ristoranti Best of the Best: il podio di quest'anno si completa con il secondo posto del Geranium, sempre a Copenaghen, e dal terzo dell'Asador Etxebarri di Atxondo, in Spagna.

Tutti i ristoranti italiani in classifica

Gli italiani in classifica sono soltanto quattro: oltre al nostrano Lido 84, al 15mo posto, e al citato Piazza Duomo, al 18mo, seguono il ristorante Le Calandre di Rubano (provincia di Padova), che si piazza al 26mo posto, e il ristorante Reale di Castel di Sangro (provincia de L'Aquila), che invece si attesta in 29ma posizione. Sul fronte internazionale, Spagna e Stati Uniti sono in testa alla graduatoria per nazioni con 6 ristoranti ciascuno.

La Spagna, in particolare, vanta due locali della top 10: oltre all'Asador Etxebarri, terzo posto, anche il Disfrutar di Barcellona, al quinto. Il Sudafrica si fa notare con la new entry Wolfgat, in cinquantesima posizione, vincitore del premio The Best Restaurant in Africa: irrompono tra i primi dieci The Chairman di Hong Kong, che scala ben 31 posizioni arrivando decimo; il Pujol di Città del Messico (nono posto), celebrato come miglior ristorante del Nord America; infine il ristorante Odette di Singapore, ottavo, premiato come miglior ristorante d'Asia.