WhatsApp 'down' in tutto il mondo: impossibile inviare e ricevere messaggi

E' confermato il crash di Whatsapp in queste ore. Non funziona la app, che non riesce a inviare o ricevere messaggi: impossibile anche il log in dal portale web. Le prime segnalazioni poco dopo le 8.30: meno di un'ora più tardi erano già circa 30mila in tutta Italia. Questo è quanto raccolto dal portale Downdetector, gestito da Ookla (celebre per i suoi speed test sulla velocità delle connessioni).

I problemi più segnalati riguardano in particolare l'invio dei messaggi (75% di segnalazioni), l'intera app (21%) e l'accesso al portale web (4%). Non ci sarebbero invece problemi - salvo sparute segnalazioni - per i social Facebook e Instagram, entrambi gestiti da Meta (che controlla anche Whatsapp).

Più di 30 milioni di italiani senza Whatsapp

La notizia del crash, inevitabilmente, è già virale sul web: sui social si diffonde il trend #Whatsappdown. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali dal quartier generale di Whatsapp. Probabile che il "down" sia mondiale: come rilevato sempre da Downdetector, si registrano malfunzionamenti in tutta Europa (Francia, Germania e Gran Bretagna), ma anche oltreoceano (Stati Uniti e Argentina) e in Asia (Arabia Saudita e Giappone).

Secondo gli ultimi dati disponibili (e resi noti), sarebbero più di 33 milioni (più di uno su due) gli italiani che utilizzano Whatsapp. Sarebbero invece circa un miliardo e mezzo gli utenti attivi su Whatsapp in tutto il mondo.