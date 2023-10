"Raga, abbonamento!": è la nuova web serie sulla mobilità bresciana

Una palina elettronica che racconta barzellette.. o almeno ci prova. E un trittico di giovani che discutono sull'autobus di biglietti e obliterazioni 2.0 fino alla memorabile chiosa: “Raga, abbonamento!”. Sono i primi due episodi – già disponibili online sul portale storiedisostenibilemobilita.it – di una lunga serie, anzi di una lunga web serie: è il nuovo progetto “Storie di Sostenibile Mobilità” nato dalla sinergia tra Gruppo Brescia Mobilità e Laba (Libera Accademia di Belle Arti) che mette la creatività degli studenti al servizio del trasporto pubblico locale.

Il progetto

L'obiettivo del progetto, infatti, è far raccontare con un punto di vista originale (e spiazzante quanto basta) il mondo della mobilità sostenibile a coloro che ne sono tra i principali utilizzatori, ovvero gli studenti e in generale più giovani. Domanda retorica: chi meglio di loro, che tutti i giorni vivono il servizio nelle sue molteplici sfaccettature, può raccontarlo?

Il progetto è stato sviluppato interamente dagli studenti dell’Accademia Laba che, con la supervisione dei loro docenti, hanno potuto mettere in pratica quanto studiato in aula. L’idea di fondo è raccontare i vari servizi offerti e gestiti dal Gruppo Brescia Mobilità attraverso una serie di video e podcast, che, insieme, andranno a comporre progressivamente una serie web-sound a episodi.

Ogni episodio dura poco più di un minuto e accende una luce su aspetti specifici del mondo della mobilità a volte poco considerati, offrendo con uno stile tipicamente social un’istantanea dell’esperienza di utilizzo del trasporto pubblico, a bordo della metro, dei bus, o sul sellino della bicicletta di Bicimia.

I primi due episodi

Ne è un esempio la prima puntata “Il biglietto”, dove il protagonista sale a bordo autobus e incontra due strambi personaggi che attraverso il tipico linguaggio delle nuove generazioni – costellato da intercalari quali “bro” e “frate” – ricordano l’importanza di validare sempre il titolo di viaggio per non rischiare di prendere la multa e, soprattutto, “portare rispetto al bolide”. È qui che si arriva alla memorabile conclusione citata qualche riga fa: dacci oggi il nostro “Raga, abbonamento!” quotidiano.

Nel secondo episodio, titolo: “Una mattina come l’altra”, ci spostiamo invece alla fermata di un bus, dove un tecnico che ha appena concluso un intervento di riparazione scopre che la palina elettronica ha vita propria e cerca di fare amicizia raccontando barzellette. Una situazione sicuramente improbabile, ma ci ricorda come in effetti tutte le nuove paline di fermata smart siano dotate di un vocalizzatore per permettere anche gli utenti con problemi di vista di essere sempre informati sui tempi di attesa. Buona la prima (e la seconda): come inizio non c'è male.