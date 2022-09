Dove la sinistra domina: è un quartiere di Brescia la Stalingrado d'Italia

Il Comune di Brescia si conferma una delle roccaforti del Pd (e del centrosinistra), in Lombardia e non solo: è forse l'unico Comune della provincia dove alla conta dei voti è risultato il testa a testa tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico, quest'ultimo addirittura il più votato al Senato. In alcune zone della città, come la zona Nord, si è sfiorato anche il testa a testa tra coalizioni (oltre 36% al centrosinistra contro il 39% del centrodestra). E poi c'è un quartiere dove la situazione si è ribaltata, già definito la "Stalingrado d'Italia": il Carmine.

L'andamento del voto al Carmine

I dati resi noti dalla Loggia - sono disponibili quartiere per quartiere, seggio per seggio - fotografano una situazione anomala (ma a dirla tutta, prevedibile). Al Carmine (e dintorni) l'affluenza è nella media (bresciana e lombarda): nei cinque seggi di Via Nino Bixio hanno votato 2.538 cittadini su 3.547 iscritti, pari al 71,55% degli aventi diritto.

Diversi i risultati: nei 5 seggi il centrosinistra ha raccolto 992 voti, pari al 39,09%, mentre il centrodestra 719, pari al 28,33%. Astensione a parte, è il Pd il primo partito: 573 voti e 22,58%, seguito da Fratelli d'Italia (419 voti, il 16,51%) che però è tallonato da Azione e Italia Viva (351 voti, il 13,83%); nella coalizione di centrosinistra l'alleanza Verdi e Sinistra supera il 10% in tutti i seggi, e in uno di questi arriva a sfiorare il 14% (con la coalizione che si avvicina al 47%).