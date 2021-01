Il Vittoriale compie 100 anni: ingresso gratuito per gli operatori sanitari

Buon compleanno al Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera: nel 2021 il monumento che fu dimora (e non solo) di Gabriele d'Annunzio celebra il suo primo secolo di esistenza. Per onorare questa memoria, contro le avversità dell'anno appena concluso, la Fondazione del Vittoriale rilancia una significativa “Sfida all'afflizione”: fino all'ultimo giorno del 2020, infatti, i cantieri hanno continuato a lavorare freneticamente per concludere il progetto cosiddetto di “Riconquista”, e far trovare ai visitatori – nell'anno del centenario – un Vittoriale del tutto restaurato e aperto in ogni suo luogo.

La lunga storia del Vittoriale degli italiani

Correva l'anno 1921, era il 28 gennaio: quel giorno d'Annunzio andò a visitare la villa di Cargnacco, contrada di Gardone Riviera, appartenuta a Henry Thode, studioso d'arte tedesco a cui era stata sequestrata dal governo italiano come risarcimento dei danni di guerra. Tre giorni dopo d'Annunzio l'affittò, per acquistarla definitivamente il 31 ottobre e renderla, con l'aiuto dell'architetto Gian Carlo Maroni, il monumento a memoria della sua “vita inimitabile”. Nel 1923 verrà poi donata allo Stato.

Lavori e progetti conclusi e in corso

Nell'anno della pandemia anche il Vittoriale ha più che dimezzato le sue presenze: dalle quasi 280mila del 2019 a poco meno di 114mila nel 2020. Ma nonostante le difficoltà i progetti non si sono fermati: tappa fondamentale del citato percorso di “Riconquista” è stata il completamento dell'anfiteatro, inaugurato nella sua nuova veste nel luglio scorso.

Interamente rivestito in marmo rosso di Verona, il “Parlaggio” rappresenta ora il degno palcoscenico sul Garda che d'Annunzio aveva progettato con Maroni, senza mai riuscire a vederlo realizzato. Non solo: ha preso il via anche la realizzazione, negli spazi del Casseretto, del nuovo Museo Maroni.

Ingresso gratuito per gli operatori sanitari

“Il 2021 sarà anno di festeggiamenti ma anche e soprattutto di ripartenza – fa sapere la Fondazione in una nota – C'è ancora parecchio da fare e da costruire per onorare un monumento nazionale che ha ancora tanto da raccontare. Il centenario verrà celebrato in tanti modi, primo fra tutti con l'offerta dell'ingresso gratuito al Parco agli operatori sanitari (medici, infermieri, personale amministrativo e di servizio) che verranno da ogni parte d'Italia”.

“Un secolo è un'età bambina, per un monumento che ha superato indenne la Seconda guerra mondiale – questa la chiosa del presidente Giordano Bruno Guerri – e che supererà anche questa prova, verso un futuro enormemente più lungo del suo passato. Ripartiamo da cento”.