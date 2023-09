In alto i calici: quali sono i migliori vini bresciani (e lombardi) per il Gambero Rosso

In alto i calici, è proprio il caso di dirlo: sono 33 i vini della Lombardia che quest'anno hanno ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia del Gambero Rosso. Intanto una prima considerazione: la Lombardia si riconferma la “regina” del metodo classico, il metodo di produzione dello Champagne, con i suoi Franciacorta e Oltrepò Pavese in piena forma, sfoggiando consapevolezza e maturità, mettendo in fila una lunga serie di cuvée sempre più definita dall'impronta territoriale (su tutti: poco dosaggio e via in bottiglia).

In tal senso sono ben 16 i massimi riconoscimenti: orgoglio bresciano con 12 Franciacorta, ma non male anche i 4 Oltrepò Pavese (che per la cronaca va a segno anche con altrettanti vini fermi). Curiosità: sul piano delle annate, spicca l'ottima performance del millesimo 2018, tanto nel Bresciano quanto nel Pavese.

Alle conferme, si aggiungono poi le novità: sulle sponde del Lago d’Iseo c’è il benvenuto tra i Tre Bicchieri a due cantine: la 1701, che ha proposto un Franciacorta Dosaggio Riserva 2016 di impressionante fragranza e progressione, la seconda è I Barisei, con la raffinata e profonda Riserva Francesco Battista 2013. Torna sul podio, infine, e in maniera folgorante, anche Gatti, con un Nature ’16 di straordinaria eleganza.

Il graffio del lago di Garda

Forti segnali positivi arrivano anche dal Garda, che sta riordinano le sue denominazioni. Apprezzata anche la solida crescita della Valtènesi e del suo vitigno principe: il Groppello, anche in rosa, un modello sempre più ispirato per chi è alla ricerca di vini delicati, cesellati, ricchi di dettaglio e finezza. Sono ben 5 i Tre Bicchieri del Consorzio Valtenesi: Antitesi 2022 di Avanzi (Manerba), Costaripa Valtenesi Molmenti 2019 (Moniga), Lettera C Pasini San Giovanni 2021 (Puegnago), Groppello Sincette 2022 (Polpenazze), Campo del Soglio San Martino della Battaglia Selva Capuzza 2022 (Desenzano).

Rimanendo sulle sponde bresciane del lago, in risalto anche diverse versioni di Lugana sempre più definite per stile e aderenza territoriale. Ma la Lombardia del vino si fa apprezzare per la sua variegata offerta che ci porta in territori incredibili: pensiamo alle vigne del Botticino, tra cave di marmo e boschi, alle vigne del Lago di Como, ad autentiche chicche come il Moscato di Scanzorosciate, la più piccola Docg d’Italia. E senza trascurare i rossi bordolesi della Valcalepio e Capriano del Colle con le sue argille rosse.

Tutti i Tre Bicchieri della Lombardia

In alto i calici, stavolta per davvero: per concludere ecco l'elenco completo delle 33 etichette lombarde premiate con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso.