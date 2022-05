Famiglie in difficoltà: imprenditore dal cuore d'oro paga 30mila euro di bollette

In due anni ha donato 60mila euro alla sua comunità, mantenendo l'anonimato: è la (bella) storia di un imprenditore di Cailina, piccola frazione di Villa Carcina, che dopo aver elargito 30mila euro nel 2021 ha replicato la sua donazione anche quest'anno. I fondi, come riporta Bresciaoggi, saranno utilizzati per far fronte alle difficoltà delle famiglie nel pagamento delle bollette, conseguenza inevitabile dei rincari di queste ultime settimane.

Un (altro) dono da 30mila euro

“In questi primi mesi dell'anno – ha dichiarato a Bresciaoggi l'assessore ai Servizi sociali Stefano Mino – abbiamo ricevuto numerose richieste legate al pagamento delle bollette di acqua, luce e gas che hanno avuto significativi aumenti, che impattano negativamente soprattutto sulla popolazione più fragile. A fronte di questa donazione, il benefattore non ha esitato a rinnovare un atto di generosità verso la comunità di Villa Carcina”.

Detto, fatto: e così sono stati donati altri 30mila euro. Parte di questi, come detto, saranno immediatamente messi a disposizioni delle famiglie in difficoltà per il pagamento delle utente. Altri saranno invece dirottati per progetti sociali, come già fatto lo scorso anno. Nello specifico erano stati attivati diversi “Bonus”, messi a disposizione di diverse famiglie del paese.

I progetti realizzati nel 2021

Parliamo del “Buono energia lavoro”, scrive ancora Bresciaoggi, che “ha permesso l'erogazione di azioni di sostegno all'occupazione tramite attività di tirocinio o corsi di formazione”; del “Buono energia famiglia”, per l'accesso “ad attività ricreative e socializzanti per i minori” e per “sostenere i costi correlati alla frequenza scolastica”; del “Buono energia casa”, che anche in questo caso “ha previsto l'erogazione di contributi per utenze, affitto e distribuzione di generi alimentari”.