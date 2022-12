"Riqualificata e pedonale": dopo mesi di lavori riapre Via X Giornate

Sabato 3 dicembre sarà il giorno dell'inaugurazione di Via X Giornate: conclusi i lavori (da oltre 625mila euro) che oltre alla riqualificazione l'hanno resa anche pedonale, con il rifacimento della pavimentazione in porfido e lastre in granito e la realizzazione di un nuovo impianto per l'illuminazione pubblica.

La grande inaugurazione

La manifestazione (a cui tutta la cittadinanza è invitata) avrà inizio dalle 16, quando la Fanfara dei Bersaglieri di Bedizzole attraverserà le via del centro storico partendo da Piazza Loggia e arrivando in Via X Giornate intorno alle 16.45, passando per piazza Paolo VI, Via Mazzini e Corso Zanardelli. Alle 17 il taglio del nastro a cui parteciperanno, oltre al sindaco Emilio Del Bono, anche la sua vice Laura Castelletti e l'assessore Valter Muchetti.

A seguire è in programma un "percorso-spettacolo" durante il quale si esibiranno (almeno fino alle 19) acrobati su trampoli, danzatrici sospese, mimi e mangiafuoco: durante la manifestazione entreranno in scena più di 10 artisti e verranno proposte brevi performance, anche in contemporanea. La proposta artistica è promossa dal Ctb, il Centro Teatrale Bresciano.

Il progetto e i lavori

I lavori, avviati alla fine dello scorso inverno, hanno interessato tre corpi d'opera: il primo costituito dal tratto stradale compreso tra Piazza Loggia e l'imbocco di Via Giuseppe Bertolotti, pari a circa 575 metri quadrati; il secondo per 310 mq ancora in Via Bertolotti, il terzo e ultimo per 1.335 mq tra l'imbocco di Via Bertolotti e Via IV Novembre. Il progetto, fa sapere il Comune, si pone l'obiettivo di rendere pedonale Via X Giornate "per restituirle il ruolo storico di via centrale della città: la carrabilità sarà garantita solo per il carico e lo scarico delle merci, per il soccorso e le manutenzioni occasionali".

A margine dei lavori, la Loggia ha pubblicato un avviso pubblico per il riconoscimento di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore commercio, della ristorazione, dell'artigianato e dei servizi ubicate nel perimetro coinvolto dai lavori, e per questo motivo - spiega il sindaco Del Bono - "hanno oggettivamente subito disagio e danni".