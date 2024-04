Cercasi gestore per il chiosco del parco: bastano 400 euro al mese

Cercasi gestore per il bar del parco di Via Salvador Allende di Verolavecchia: c'è tempo fino al 16 aprile per presentare un'offerta, tutte le informazioni nella sezione dedicata del sito web del Comune. L'immobile, di proprietà comunale, si trova nell'area polifunzionale adiacente al parco e al centro sportivo: viene messo a disposizione per la somministrazione di alimenti e bevande, ma il futuro concessionario dovrà occuparsi anche della manutenzione dell'intera area verde, in tutto circa 7.500 metri quadrati.

I dettagli del bando di gara

L'importo a base di gara (ovviamente al rialzo) è fissato in 4.800 euro all'anno, pari a 400 euro al mese: la durata della concessione sarà di 6 anni, rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo. Offerte entro e non oltre le ore 12 del prossimo 16 aprile: nel pomeriggio dello stesso giorno avrà luogo la gara, in seduta aperta ai soli partecipanti. Il bar potrà essere operativo tutti i giorni, tra le 6.30 e le 23, compresi i festivi infrasettimanali, con obbligo di apertura alle 6.30 del sabato mattina, giorno del mercato settimanale: garantita la facoltà di chiusura settimanale ad eccezione del sabato. In ogni caso gli orari di apertura dovranno essere concordati e autorizzati dal Comune.

Obblighi per il futuro gestore

Via libera anche ad eventuali intrattenimenti musicali, purché le attività vengano interrotte entro le 22.30. Tra gli obblighi a carico del gestore la sorveglianza e la custodia dell'area, la sua manutenzione, la pulizia, sfalcio erba e potatura siepi dell'area verde annessa alla struttura: in collaborazione con l'amministrazione comunale, anche tramite altre realtà locali, dovranno inoltre essere organizzate almeno 2 iniziative socio-educative, sportive o culturali nell'ambito delle politiche giovanili e della famiglia. Vietata l'installazione di apparecchiature per il gioco d'azzardo o per le scommesse. L'immobile è attrezzato con spazio bar da circa 50 mq, un plateatico (con portico) da 41 mq, spogliatoi per il personale e servizi igienici.