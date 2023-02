L'Estetista Cinica all'Ariston: chi è la bresciana che spopola a Sanremo

Sanremo volge al termine, due gli artisti bresciani - i Coma_Cose e Mr.Rain - che si giocano il titolo e un terzo (il nostro Blanco) che ha fatto parlare non poco di sé. Ma a completare il quadro non manca nemmeno Veralab, il brand della Estetista Cinica (al secolo Cristina Fogazzi da Sarezzo) che è lo "skincare partner" ufficiale della 73esima edizione del Festival. "E' un grande onore sostenere una manifestazione come il Festival dal Sanremo - commenta l'Estetista Cinica -: un appuntamento da vivere, guardare e ascoltare che racconta la storia del Paese, unisce generazioni e rappresenta un ponte ideale tra la tradizione della canzone d'autore e le nuove espressioni creative. Questo debutto è per me una grande emozione".

Veralab in scena a Sanremo

Avvistata, non solo negli spot televisivi on air durante il Festival, ma anche con una serie di progetti "fisici" in giro per la città di Sanremo. C'è un trenino "vestito" con i colori del brand che attraversa Sanremo: ma ci sono anche tre installazioni che celebrano Spumone, Olio Denso e Luce Liquida, tre prodotti iconici di Veralab. Grazie alla partnership con il Festival, Veralab amplia ancora i propri "territori di comunicazione" stringendo un nuovo sodalizio con il mondo dello spettacolo e gli artisti: nel Natale scorso, ricordiamo, era stato protagonista anche del mitico albero di Natale in Piazza Duomo a Milano.

L'azienda (e l'Estetista Cinica)

L'azienda Veralab è stata fondata nel 2016: il beauty brand oggi vende più di 3 milioni di prodotti l'anno e vanta un fatturato di oltre 62 milioni di euro. Il marchio ha basato il suo successo su un modello di business omni-channel che integra perfettamente online e offline. Dagli addetti ai lavori (e non solo) è considerato come una case-history di imprenditoria virtuosa, sensibile alle tematiche d'attualità e partner strategico degli eventi clou del panorama culturale italiano. L'Estetista Cinica aka Cristina Fogazzi, in questi giorni immortalata in abito da sera all'ingresso dell'Ariston, conta più di 1 milione di follower su Instagram.