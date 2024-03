I 1.500 posti disponibili (gratuiti) si sono esauriti in pochi minuti: non poteva che essere così, vista la fama dell'ospite annunciato lunedì in tarda mattinata. È Vasco Rossi il grande special guest atteso sul lago di Garda, al Vittoriale degli Italiani, il prossimo 17 aprile: a lui sarà consegnato il XV Premio del Vittoriale, conferito dalla Fondazione a personalità di spicco nei più disparati ambiti del sapere – dal cinema alla scienza, dalla musica alla medicina – che abbiano lasciato, e continuino a lasciare, una traccia importante del loro operato.

Il premio a Vasco Rossi

Il presidente Giordano Bruno Guerri e il Cda della Fondazione hanno deciso di assegnarlo a Vasco: “Al komandante – si legge in una nota – che per il suo viaggio nella vita e nella musica ha inventato la definizione di supervissuto, ha costruito un genere, quello del rock italiano, adattando metrica, linguaggio e temi e rompendo ogni schema, ha sempre avuto il coraggio di osare e sfidare il tempo, ma restando fedele a se stesso. Un ribelle gentile capace di mantenere intatta la passione, di incantare generazioni, specchiarsi nelle proprie ombre e tornare alla luce usando la bussola dell'audacia”.

1.500 posti già tutti sold out

Il premio, raffigurato da una scultura realizzata da Mimmo Paladino, sarà consegnato durante un evento al Vittoriale di Gardone Riviera, mercoledì 17 aprile a partire dalle 17. Dopo la premiazione, si proseguirà con una conversazione a tutto tondo tra il presidente Guerri e lo stesso Vasco: si parlerà anche del suo tour a giugno, già sold out, con 7 “super-eventi” a Milano, stadio San Siro, e gran finale a Bari, stadio San Nicola, con 4 concerti consecutivi. Erano 1.500 i posti disponibili per Vasco al Vittoriale, come detto già tutti esauriti: aperte le liste d'attesa, iscrizioni a questo link, incrociate le dita.

Il Premio del Vittoriale è stato consegnato lo scorso anno all'editore e poeta Nicola Crocetti: special guest Jovanotti. Nel prestigioso elenco dei premiati anche Ermanno Olmi, Paolo Conte, Umberto Veronesi, Giorgio Albertazzi, Alberto Arbasino, Ida Magli, Riccardo Muti, Piero Angela, Samantha Cristoforetti, Marco Bellocchio, Sergio Castellitto, Ernesto Galli della Loggia e Mario Botta.