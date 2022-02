Vasco Rossi avvistato (di nuovo) sul Garda: è in vacanza a Villa Paradiso

Nessun post “ufficiale” su Facebook, Instagram o sui social in generale: almeno per ora. Ma in paese le voci girano, eccome: tempo poche ore dalla prima “soffiata” che già fuori dall'hotel sono stati avvistati i primi fan. Bentornato, Vasco Rossi: il Blasco nazionale è di nuovo sul lago di Garda, alla Villa Paradiso Clinical Beauty di Fasano, Gardone Riviera.

Non è una novità, ma è sempre un piacere: Vasco è ormai un habitué della celebre struttura, ormai arcinota meta per vip e non solo. Viene qui spesso, quasi ogni anno, per passare qualche giorno di relax e per quella che in gergo viene chiamata “remise en forme”: per la cronaca, l'ultima volta era stato avvistato in loco nella primavera di tre anni fa.

Buon compleanno Vasco

Per l'occasione, buon compleanno: Vasco Rossi ha compiuto 70 anni il 7 febbraio scorso. Il rocker emiliano, ricordiamo, è in pista anzi sul palco ormai dal lontano 1977, la bellezza di 45 anni fa. Da allora ha pubblicato 34 album e quasi 200 canzoni: si stima abbia venduto quasi 40 milioni di dischi. E' stato uno dei primi (e ancora oggi uno dei pochi in Italia) in grado di riempire gli stadi di pubblico con i suoi concerti. Risale invece al 1982 il suo esordio al Festival di Sanremo, con “Vado al massimo”: l'anno successivo sarà la volta di “Vita spericolata”.

Il suo ultimo album

“Tanti auguri a me, ma soprattutto tanti auguri a voi – ha scritto il Blasco con dedica ai fan – Sono come travolto da tanto affetto, e per questo ringrazio tutti: anche il cielo, la chitarra e il mio dna”. Il suo ultimo album, “Siamo Qui”, è il diciottesimo in studio e arriva dopo “Sono innocente”, del 2014, ma soprattutto – spiega Vasco – conclude il discorso de “La Verità” e “Se ti potessi dire”, brani scritti nello stesso periodo creativo (tra il 2018 e il 2019). Il disco “Siamo Qui” raccoglie 10 canzoni, come fossero “dieci storie una diversa dall'altra, che compongono il suo sguardo ironico (e onirico) sulla condizione umana oggi, e sulla società, contraddizioni e complicazioni comprese”.

Il Vasco Live tour 2022

A proposito di concerti, a tre anni dall'ultimo live tour è tutto pronto per il Vasco Live edizione 2022. Si comincerà in primavera, il 20 maggio alla Trentino Music Arena (che è l'unica data per cui ci sono ancora biglietti disponibili): sono tutti sold out i concerti di Milano (il 24 maggio all'ippodromo di Trenno), Imola (28 maggio, autodromo), Firenze (3 giugno, Visarno Arena), Napoli (7 giugno, stadio Maradona), Roma (11 e 12 giugno, Circo Massimo), Messina (17 giugno, stadio San Filippo) e Bari (22 giugno, stadio San Nicola).