Vasco Rossi avvistato sul Garda: settimana "detox" a Villa Paradiso

Galeotto fu quel selfie, in mezzo agli ulivi: un indizio troppo ghiotto per non scatenare i fan e gli appassionati. "Sono sul monte degli ulivi", scriveva Vasco su Instagram un paio di giorni fa. E tanto è bastato per il pacifico assalto a Villa Paradiso di Gardone Riviera, l'oasi di relax (con beauty farm) in cui Vasco Rossi si concede qualche giorno di riposo prima della stagione dei concerti, puntuale ormai ogni anno.

Vasco Rossi

E così è stato anche per il 2023, a pochi giorni dalla Pasqua: spotted, avvistato, e poi ancora atteso, aspettato, gridato, autografato. A decine si presentano ogni giorno, lungo Via Zanardelli a Gardone, nella speranza di una foto, un selfie o appunto un autografo: il buon Vasco, vecchio intenditore di folle e platee, si concede quei minuti che bastano per placare la "fame" dei suoi tifosi, in arrivo sì dal Garda ma anche da località lontane, centinaia di chilometri giusto per un attimo da ricordare.

Villa Paradiso

Villa Paradiso è una "Clinical Beauty": struttura aperta dal 1988, è considerata uno dei luoghi più frequentati dai cultori del benessere (da qualche tempo ha anche uno spin-off, poco lontano: La Maison du Relax). La location è ovviamente da sogno: ampio giardino, piscina interna ed esterna, 33 camere di cui una suite, 2 superior, 2 comfort, 2 deluxe, 6 junior suite (tutte vista lago, sia chiaro). Ma quanto costa un soggiorno a Villa Paradiso? Il programma "Platinum Detox", che dura una settimana, in questo periodo dell'anno è disponibile a partire da 4.500 euro a persona, poco meno di 643 euro al giorno.