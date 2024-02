Lunga vita al rosé: la nuova (ottima) annata arriva il giorno di San Valentino

Lunga vita al Chiaretto, anzi al Valtenesi rosa: il rosé bresciano più longevo e amato torna in pista, come da disciplinare, il giorno di San Valentino. È dal 14 febbraio che sarà infatti disponibile sul mercato il millesimo 2023, per l'occasione – in vista del deblocage ufficiale – protagonista a Parigi per una masterclass in featuring con il Gambero Rosso per la grande manifestazione internazionale Wine Paris: saranno 10 le aziende del territorio presenti alla rassegna, affiancate ai grandi vini di Provenza, con cui prosegue la collaborazione pluriennale per la promozione del rosé sui mercati del Nord Europa.

“Una vetrina davvero straordinaria – spiega Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtenesi: è l'ente di tutela e promozione dei vini della Valtenesi e del San Martino della Battaglia – per promuovere i nostri Valtenesi anche su un palcoscenico internazionale. La partecipazione a Wine Paris è anche un modo per rilanciare la partnership strategica con la Provenza, arrivata al suo terzo anno e che puntiamo a rinnovare anche per il prossimo triennio”.

Il millesimo 2023

Il Valtenesi torna così sul mercato con una nuova (e ottima) annata, la vendemmia 2023, con l'ormai tradizionale rilascio del 14 febbraio, festa degli innamorati: ricorrenza scelta non a caso per un vino legato a doppio filo alla lontana storia d'amore tra la nobildonna Amalia Brunati e il senatore veneziano Pompeo Molmenti, grande appassionato di enologia e considerato il “padre” del chiaretto moderno, ormai più di un secolo fa.

“Il millesimo 2023 arriva sulle tavole dei consumatori dopo un'annata complicata – ammette ancora Pasini – che è stata molto umida e anche segnalata dalla grandine. Ma presenta un profilo sorprendente, tanta verticalità ed energia, una tensione gustativa in linea con il profilo territorio”.

Il calendario del nuovo anno

Già fissato il grande calendario del 2024: lunedì 8 aprile sarà il tempo de “La Prima del Valtenesi”, grande banco di assaggio dedicato agli operatori del settore quest'anno on air a Villa Galnica di Puegnago, la sede della Casa del Vino e dello stesso Consorzio, dopo due anni in cui invece era andato in scena a Brescia. A maggio torna la Fiera di Polpenazze, a giugno Valtenesi in Rosa a Moniga: nel mezzo grandi fiere come Vinitaly e Prowein, a settembre I Giardini del Valtenesi, a ottobre Profumi di Mosto.

Per la produzione 2023 si stima un calo compreso tra il 10 e il 15%. Sono circa 2,5 milioni le bottiglie prodotte ogni anno dal Consorzio Valtenesi, che accoglie 99 soci di cui 80 imbottigliatori diretti e più di 60 produttori di vino rosa, oltre mille ettari vitati: il rosé la fa da padrone con circa 1,5 milioni di bottiglie, altre 500mila sono rossi, circa 300mila di Benaco Bresciano in tutte le sue declinazioni, più di 100mila di San Martino.