Moser e Rodriguez: avvistata la coppia vip da milioni di follower

Fuga tra natura, amore e buon cibo in val di Ledro per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, una delle coppie vip più celebri in circolazione, con un seguito incredibile: 4,7 milioni di followers su Instagram lei, oltre un milione lui.

I due sono concessi una piacevole passeggiata con il loro cagnolino tra i boschi e le strade della val di Ledro, arrivando al Gorg d’Abiss e alla cascata, in cui Ignazio ha anche pensato di fare un tuffetto. Un po’ di acqua (gelida) rigenerante prima di un buon piatto di polenta e gulash e di strangolapreti al formaggio.



Com'era facile aspettarsi, sono arrivate migliaia di visualizzazioni per il reel postato sui social e la solita valanga di like.



Fonte: Trentotoday.it