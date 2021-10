Anti-Covid: la Top 10 dei Comuni bresciani più vaccinati (e i 10 con più "no-vax")

Come sta andando la campagna vaccinale in Lombardia? La nostra regione, ricordiamo, è di fatto la più vaccinata d'Italia. I dati aggiornati al 13 ottobre confermano la somministrazione complessiva di 15,290 milioni di dosi di vaccino anti-Covid: il 69,59% di Pfizer Biontech, il 15,14% di AstraZeneca, il 13,31% di Moderna, l'1,97% di Johnson&Johnson. Ad oggi circa 7,2 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale. Per la cronaca, gli aggiornamenti sulle vaccinazioni lombarde sono disponibili sull'apposita dashboard pubblicata dalla Regione.

E in provincia di Brescia? Al 14 ottobre il 91,82% della popolazione target (quindi quella vaccinabile) risulta vaccinata con almeno una dose: sono invece circa 875mila i residenti che hanno completato il ciclo vaccinale. Tra i singoli paesi più vaccinati, si nota una netta preponderanza della Valcamonica, mentre gli ultimi della lista sono (quasi) tutti sul lago di Garda, forse per problemi di seconde case e falsi residenti. A Brescia città il 90,88% della popolazione ha già ricevuto almeno una dose.

I 10 Comuni più vaccinati

Questi sono i 10 Comuni più vaccinati della provincia di Brescia: all'elenco di Vezza d'Oglio, primo della lista, mancano soltanto 7 residenti. Al 14 ottobre il 99,41% della popolazione target di Vezza ha ricevuto la prima dose: seguono Berzo Inferiore (98,32%), Irma (98,25%), Sellero (98,1%), Montisola (97,65%), Zone (97,57%), Cerveno (97,35%), Ome (97,33%), Montirone (97,18%) e Barghe (97,12%).

I 10 Comuni meno vaccinati

Questi invece i paesi meno vaccinati della provincia: 9 su 10 sono sul lago di Garda. A partire da Limone, dove al 14 ottobre solo il 76,29% dei residenti ha ricevuto almeno una dose: seguono Sirmione (80,4%), Manerba (81,72%), Soiano (81,98%), Toscolano Maderno (82,71%), Prevalle (82,92%), Puegnago (83,76%), Desenzano (83,94%), Gargnano (84,17%) e Polpenazze (84,18%).