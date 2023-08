L'azienda Unidelta compie 50 anni: quartier generale a Vestone, è tra i leader nel settore idro-termo-sanitario. Una società in salute: il fatturato 2022 sfiora i 64 milioni di euro, +5,8% sull'anno precedente quando furono 60,3 milioni (erano poco meno di 48 milioni nel 2020). Stabili gli utili, che si attestano a quota 3,043 milioni di euro: erano 3,175 milioni nel 2021, 1,821 milioni nel 2020.

Unidelta ad oggi conta 127 dipendenti e una capacità produttiva di 65 tonnellate al giorno: è specializzata sia in soluzioni per esterno (tubazioni e raccorderia per la distribuzione di acqua fredda e gas e per la realizzazione di impianti geotermici) che per interno (tubazioni per la distribuzione di acqua calda e fredda ad uso sanitario, per gli impianti di riscaldamento e per l'adduzione di gas combustibile). I prodotti sono venduti in 90 Paesi del mondo.

La storia (bresciana) di Unidelta

Una storia (bresciana) che comincia da lontano, appunto dal 1973. È in quella che verrà poi chiamata la "Valle del Tondino" che prende forma l'idea dei fratelli Leandro ed Eugenio Freddi: decidono di puntare sulla plastica e comprendono immediatamente le potenzialità del mercato dei tubi di polietilene che da lì a pochi anni avrebbe soppiantato quello dei tubi in metallo. Alcune date da pennarello rosso per l'azienda: nel 1979 l'installazione della prima linea di estrusione dei tubi in polietilene reticolato (PE-X); nel 1987 il primo raccordo a compressione in polipropilene brevettato Unidelta; nel 1991 l'introduzione dei raccordi elettrosaldabili, giunti di transizione e testa e testa, con la prima certificazione aziendale ISO 9001; nel 2000 la costruzione del nuovo stabilimento e magazzino in località Merlaro; nel 2005 il restyling del logo e l'introduzione del "sistema Deltone"; nel 2006 l'inaugurazione dei nuovi uffici di Vestone.

Negli anni a seguire il lancio sul mercato del nuovo prodotto DeltAll (2007), i primi raccordi in ottone DeltaPress per acqua e gas (2009), l'inserimento nella gamma delle tubazioni in PE-RT (2010), i primi raccordi a saldare DeltaFuse (2015), la nuova linea FlexAll e le certificazioni ISO 14001 e BS OHSAS 18001 (2016), l'introduzione delle valvole in polipropilene (2017) e il successivo potenziamento della gamma (2020), i primi raccordi a saldare DeltaFuse Evolution (2022).