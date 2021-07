Occhio alla truffa: come prenotare le vacanze online senza farsi fregare

I consigli utili della Polizia Postale per non cadere nel maledetto inganno

Occhio alla truffa, è proprio il caso di dirlo: in vista delle vacanze estive della ripartenza, che tra vaccini e Green pass potrebbero lentamente riavvicinarci alla normalità, la Polizia Postale e il portale di prenotazioni Airbnb hanno stilato un vademecum per aiutare i meno esperti (tra quelli che prenotano un alloggio o una casa vacanze online) a riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi, individuando i profili di truffatori più comuni e i consigli per smascherarli.

Nel 2020, riferisce la Polizia Postale, le segnalazioni per reati informatici sono cresciute del 142% rispetto all'anno precedente. Secondo l'Osservatorio Multicanalità del Politecnico di Milano, lo scorso anno 30 milioni di italiani hanno effettuato almeno un acquisto online: il settore dei viaggi, stando alla ricerca realizzata in collaborazione con Nielsen, è quello in cui più si utilizza il digitale (quasi 7 utenti su 10, il 65%).

I profili dei truffatori più comuni

Vediamo quali sono i profili di truffatori più comuni (e da cui stare alla larga).

Il cervello in fuga. Questo finto proprietario si è appena trasferito all’estero, e non può mostrare la casa o accogliervi di persona, anche se ci tiene molto ad affittarvela. Per fugare eventuali dubbi, spiegherà che si tratta di lavoro. La trattativa a distanza è il preludio di una richiesta di bonifico internazionale. Comincerà subito a chiedervi documenti (utili per costruire la sua prossima falsa identità), condividere non meno di 2-3 bozze di contratto À la carte, in un sospettoso crescendo di zelo che culminerà nella necessità di concludere l’affare entro 24 ore. Il tutto seguito da una finta pagina di prenotazione Airbnb, una finta fattura Airbnb e una vera scomparsa dopo aver ricevuto una caparra importante.

Il tecnico informatico. L’host ha davvero creato un annuncio su Airbnb, ma appena chiedete informazioni tramite l’app vi propone per comodità di continuare la conversazione per posta elettronica. Il tempo di chiedervi un paio di cose sul vostro arrivo e vi manderà un’altra email informandovi che per un problema con l’aggiornamento del calendario l’annuncio non è al momento visibile nella ricerca (in realtà lo ha rimosso), e vi fornisce per comodità il link diretto, ovviamente ad un sito clone, molto simile ad Airbnb a un occhio poco esperto.

Il compare. Anche in questo caso l’host ha creato (da poco, troppo poco) un annuncio su Airbnb, sprovvisto di recensioni. La pagina vi convince e prenotate. Il truffatore è amichevole, gentilissimo e lieto che abbiate scelto la sua casa e vi proporrà addirittura un bello sconto. Come può permetterselo? Strizzandovi l’occhio, suggerisce di annullare la prenotazione con Airbnb e di trattare privatamente, così da risparmiare entrambi la commissione del portale. Una volta incassato il bonifico, l’amichevole complicità lascerà il posto ad un assordante silenzio: l’amicone è sparito e già a caccia di un’altra vittima.

I consigli per non farsi fregare

Concludiamo con un vademecum (in sette punti) di consigli per non farsi fregare. Alcune indicazioni di massima, ricordiamo, possono valere non solo per il portale Airbnb ma anche per altri siti oppure Ota, le Online travel agencies.