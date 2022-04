Testa a testa dietro il bancone: è la sfida per il miglior barista della Lombardia

Dopo due anni di stop, causa pandemia, torna la Trismoka Challenge: il talent show dedicato ai migliori baristi di domani, i giovani studenti delle scuole alberghiere. Ovvero: una sfida al bancone che coinvolgerà barman in erba provenienti da tutta la Lombardia. Già fissate le date: semifinali il 5 e il 12 maggio, finalissima venerdì 20 maggio.

In una nuova location, in scena all'auditorium Giorgio Gaber di Castelmella: mentre le due semifinali si terranno invece nella sede di Trismoka, a Paratico, luogo in cui gli sfidanti si stanno allenando ormai da settimane.

I finalisti dell'edizione 2022

Sono 12 i ragazzi arrivati in finale, selezionati tra gli studenti di 7 istituti alberghieri delle province di Brescia, Bergamo, Milano e Cremona. I concorrenti sono stati scelti dagli esperti Trismoka sia per le loro abilità in aula che dietro al bancone del bar. “Con la Trismoka Challenge – fa sapere Paolo Uberti, patron di Trismoka – avviciniamo i baristi di oggi e di domani all'arte dell'espresso, e ne valorizziamo la professionalità agli occhi del pubblico”.

Questi i nomi dei 12 finalisti:

Mauro Aranci, dell’Istituto Galdus, di Milano

Samuele Broglia, dell’Istituto Galdus, di Milano

Deborah Castronuovo, dell’Istituto Galdus, di Milano

Chiara Cugini, dell’Istituto Superiore Guido Galli di Bergamo

Ikram Maiss, dell’I.I.S. Serafino Riva, di Sarnico

Giulia Cominardi, dell’I.I.S. Serafino Riva, di Sarnico

Asia Cirella, della Fondazione ISB, di Torre Boldone

Mattia Cavaliere, della Fondazione ISB, di Torre Boldone

Emanuele Magro, dell’Istituto di Istruzione Superiore Andrea Mantegna, di Brescia

Fabian Lusha, della Fondazione IKAROS, di Calcio

Silvia Alborghetti, della Fondazione IKAROS, di Calcio

Gabriele Bonalda, dell’Inchiostro Società Cooperativa Sociale, di Cremona.

La Trismoka Challenge

La Trismoka Challenge, in pista ormai da oltre un decennio, come detto è un vero e proprio “talent show” dedicato al caffè. In programma senza sosta fino al 2020, quando la manifestazione venne bruscamente interrotta dal deflagrare della pandemia da coronavirus: un graditissimo ritorno, a due anni dall'ultima edizione e a tre anni dall'ultimo vincitore. Anzi, vincitrice: per due volte consecutive (nel 2018 e nel 2019) la migliore giovane barista fu Raciratou Sambale, dell'Istituto Serafino Riva di Sarnico.

Come da tradizione, i concorrenti dovranno preparare – in un tempo massimo di 15 minuti – ben 4 espressi, 4 cappuccini e 4 bevande personalizzate a base di espresso. Ognuno di loro avrà inoltre a disposizione 15 minuti iniziali di preparazione e 15 minuti finali di pulizia della postazione.