Drink, ristorante, noleggio ebike: è il paradiso di chi ama la natura

Così l'annuncio sui social: "Grand Opening, Save the Date. Dopo un paio di settimane di rodaggio, ci siamo: è il momento dell'inaugurazione ufficiale". Verrà ufficialmente inaugurato venerdì 16 giugno il nuovo BestOne Bicigrill, il primo bicigrill dell'Alto Garda in località Pertica a Tremosine. È stato affidato dal Comune, tramite bando, a un gruppo di giovani del paese: l'aggiudicazione durerà per i prossimi 6 anni. La struttura è stata realizzata nell'ambito di un Piano integrato di Sviluppo turistico: circa 250mila euro il costo complessivo. La progettazione è stata supportata dallo studio Dolomeet, i lavori affidati all'impresa edile Perini di Desenzano.

Il nuovo bicigrill di Tremosine

Il nuovo bicigrill, conformato a L, trova posto un bar con cucina dotata di dispensa separata, un punto noleggio, un portico esterno. Per entrambe le porzioni è presente un ingresso indipendente: nella zona centrale è collocato il blocco servizi dotato di uno spogliatoio per il personale e i servizi igienici. Come previsto dalla normativa regionale vigente, l'edificio è di categoria Nzeb, ovvero Nearly Zero Energy Building: ampio l'utilizzo del legno.

Tra i servizi offerti c'è uno spazio noleggio per ebike Focus Jarifa e scooter Vespa Primavera 125: la struttura, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 22, propone anche food & drink e organizzazione eventi. Ma perché BestOne Bicigrill? Il nome nasce dal Monte Bestone, spiegano i gestori, "una cima iconica del nostro territorio e del lago di Garda, senza dubbio una delle best one view della sponda occidentale: teniamo al nostro territorio e ci siamo voluti legare ad esso attraverso uno dei suoi simboli".