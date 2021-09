Paesaggi mozzafiato: due ristoranti bresciani tra i migliori al mondo

Ci sono altri due ristoranti bresciani inseriti da Tripadvisor nelle prestigiose graduatorie dei “Best of the Best”, ovvero il meglio del meglio dei premi Travellers' Choice edizione 2021: dunque non solo il Lido 84 di Gardone Riviera, al quarto posto assoluto tra i migliori ristoranti gourmet d'Italia, ma anche il ristorante “I due Roccoli” di Iseo e il “Ristorante Pizza Incontro” di Limone sul Garda. Per la cronaca, si sono piazzati rispettivamente al quarto e al nono posto tra i migliori ristoranti “da cartolina” del mondo, definiti anche dei ristoranti “da un milione di scatti”.

Doppietta bresciana, dicevamo, ma in buonissima compagnia. Dal punto di vista della location, infatti, il miglior ristorante al mondo per i viaggiatori di Tripadvisor è senza dubbio il Koral Restaurant di Nusa Dua, Indonesia: e scusate che è poco, si può mangiare in una esclusiva saletta circondati da un acquario gigante (con pesci altrettanto grandi).

Due ristoranti bresciani nella Top 10 mondiale

Al secondo posto il Le Grill Restaurant di Praga, Repubblica Ceca: circondato, si dice, dal giardino “più favoloso” del pianeta. Al terzo il Dor di Tohanu Nou, Romania, dove si mangia in un'antica cascina (rimodernata) dove però il tempo sembra essersi fermato. Poi, finalmente, al quarto posto I due Roccoli di Iseo (che è anche albergo, a quattro stelle), con vista mozzafiato direttamente sul Sebino e sulle montagne che lo circondano.

La graduatoria prosegue con il Tin Lung Heen di Hong Kong, definito il miglior ristorante cinese al mondo: seguono The Grand Getaway e il Sabayon, entrambi a Kuala Lumpur in Malesia, e l'Opso di Dubai, Emirati Arabi Uniti. Al nono posto il Ristorante Pizza Incontro di Limone sul Garda, dove l'atmosfera non è niente male: vista sul Benaco e sulle montagne, i colori dell'estate (e non solo) in una magica terrazza all'aperto. A completare la Top 10 il Mistico Restaurant di Buzios, in Brasile.

La Travellers' Choice Best of the Best

La lista Travellers' Choice Best of the Best, ricordiamo, è la raccolta delle esperienze dei “migliori esperti al mondo”, ossia i “veri viaggiatori” che sono stati e hanno conosciuto quei luoghi. Non solo ristoranti ma anche hotel e attività: “Nel 2020 i viaggi sono stati a dir poco diversi dal solito – scrive Tripadvisor – Non ci siamo allontanati troppo da casa, abbiamo riscoperto i viaggi in auto, scelto grandi spazi aperti e imparato a guardare le nostre città sotto una nuova luce. E milioni di viaggiatori, in tutto il mondo, hanno condiviso recensioni e opinioni su quei luoghi e momenti che hanno lasciato il segno”.