Tutto vero, il tram arriva a Brescia: cantieri al via dal 2024, pronto in 5 anni

Il tram arriva a Brescia: cantieri al via dal 2024, prima linea operativa dal 2029. E' il cronoprogramma del progetto di realizzazione della linea tram T2 Pendolina-Fiera, previsto nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e che verrà finanziato al 99% dal Ministero delle Infrastrutture, per un investimento complessivo di circa 360 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di una linea tranviaria ad alimentazione elettriche, che collegherà la Pendolina alla Fiera passando per il centro storico e la stazione ferroviaria, lungo un percorso di 11,6 chilometri con 24 fermate, che coprirà importanti zone della città oggi non servite dalla metropolitana e che intercetterà, in zona Fiera, il traffico automobilistico proveniente dal sud-ovest della provincia.

Il percorso della Pendolina-Fiera

Dalla Pendolina il percorso attraverserà Urago Mella e il Quartiere Abba, avvicinandosi a Torricella e Sant'Anna per proseguire poi verso Fiumicello e Porta Milano, il centro storico e ancora il quartiere Don Bosco arrivando fino a Chiesanuova. Le fermate del tram saranno facilmente riconoscibili e avranno banchina rialzata allo stesso livello del tram, così da favorirne l'accessibilità. Sono previsti 18 convogli lunghi dai 32 ai 35 metri, con una capienza di circa 220/250 passeggeri e una velocità commerciale di circa 18 km all'ora, con frequenze nelle ore di punta di 6 minuti. Oltre il 70% del tracciato (più di 8 km) sarà in sede propria, il restante in sede promiscua.

Anche le vie interessate al transito del tram saranno oggetto di riqualificazione: “Il fatto stesso di dover riprogettare lo spazio stradale, per permettere il transito della linea tramviaria – si legge in una nota del Comune e di Brescia Mobilità – fungerà da occasione per ripensare e rigenerare ampie porzioni della città. Ciò in linea con le migliori esperienze europee, nelle quali l'avvento del tram è stata l'occasione non soltanto per migliorare la mobilità pubblica ma per una rigenerazione urbana diffusa”.

Il cronoprogramma dei lavori

In queste settimane è in corso la gara per l'affidamento della progettazione definitiva, cui seguirà il progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori: come da cronoprogramma ministeriale dovrannoessere affidati entro e non oltre il 31 dicembre del 2023. Dunque l'avvio del cantiere è previsto dai primi mesi del 2024, mentre l'entrata in esercizio della linea Pendolina-Fiera è prevista per il marzo del 2029. Si stima che, dopo tre anni di esercizio, saranno quasi 12 milioni e mezzo i passeggeri annuali del tram, ai quali si aggiungeranno i 38 milioni di passeggeri sugli autobus dell'area urbana e gli oltre 35 milioni e mezzo della metropolitana (totale di quasi 86 milioni).