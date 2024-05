C'è un Comune del lago di Garda che ha più di 40 grotte

Della serie, lo sapevate? Anche sul lago di Garda c'è un Comune che nasconde numerosi tunnel e anfratti, in tutto almeno una quarantina di grotte come rivela il censimento (che risale agli anni Novanta) pubblicato nello storico Atlante del Garda, sottotitolo “Uomini, vicende, paesi”, a cura di Carlo Simoni. “Quasi tutte le rocce gardesane sono calcari del mesozoico, era geologica che va da 250 a 66 milioni di anni fa – si legge –. Il calcare, chimicamente carbonato di calcio, è attaccabile dall'acqua la quale lo scava nelle forme più fantasiose modellando tipicamente il territorio. Le grotte, e più in generale le figure del paesaggio carsico, sono i risultati di tale lavoro”.

Il paese dalle 40 grotte

Il paese dalle 40 grotte è Toscolano Maderno: “Buie e infide – si continua a leggere nell'Atlante – esse hanno da sempre acceso la fantasia popolare che le ha popolate di streghe, diavoli e briganti. Gli stessi nomi dialettali gettano un'ombra di sospetto su questi luoghi tenebrosi: Bus de le strìe, Cùel dei brigànti, Cùel de Zanzanù, Cùel del diàol, Cùel sant, Cùel de la casa santa”. Il paesaggio carsico, che caratterizza ampi fronti del territorio bresciano (come tra la Valsabbia e l'hinterland, lungo la via del marmo di Botticino) si ripropone sul Garda e nella zona del monte Baldo.

Il fantasma di Adolf Hitler

Storie e leggende anche recenti nel buio delle grotte di Toscolano Maderno. In una di queste si potrebbe essere nascosto addirittura Adolf Hilter. Lo scrisse il Washington Post nel lontano 1946, a pochi mesi dalla fine della Seconda guerra mondiale. Lassù, lontano da sguardi indiscreti, il sanguinario dittatore potrebbe essersi sistemato in una piccola grotta, in esilio forzato e in attesa di tempi migliori. Si narra infatti di questo bunker naturale, ai piedi del monte Pizzocolo, in cui avrebbe vissuto per anni un misterioso eremita. L'ingresso della grotta venne ritrovato solo poco più di un decennio fa, da parte di un gruppo di speleologi all'epoca affiliati a Xplora.