Nuovi ristoranti d'Italia del 2022: tra i migliori ci sono due bresciani

Quali sono i nuovi ristoranti da provare secondo i più grandi chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno con un nuovo chef o grazie a una nuova gestione? Da queste domande nasce la missione dei TheFork Awards, il progetto concepito e curato da TheFork e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Lanciati nel 2018, si tratta dell’espressione più viva di vicinanza alle realtà sempre in divenire della ristorazione italiana.

Dei circa 200 ristoranti selezionati negli anni, 24 hanno conquistato almeno una stella Michelin a seguito della propria partecipazione ai TheFork Awards e molti altri sono stati menzionati nella guida del Gambero Rosso o in altre prestigiose pubblicazioni.

Le migliori novità del 2022

I "top chef" coinvolti da TheFork e Identità Golose hanno selezionato 46 nuove aperture e nuove gestioni del periodo ottobre 2021-agosto 2022, distribuite in tutta Italia con ben 15 regioni rappresentate: 28 insegne al Nord, 10 fra Sud e Isole e 6 al Centro. In particolare la regione con il maggior numero di ristoranti nominati è la Lombardia, con 11 nomi tra Milano e le province di Brescia, Bergamo e Como. Segue l’Emilia-Romagna con 6 insegne tra Modena, Ferrara e le province di Reggio Emilia e Piacenza. Molte le tipologie di ristoranti e cucine: le categorie più rappresentate sono quelle del fine dining e della cucina contemporanea, ma non mancano trattorie, cucine tradizionali rivisitate e etniche come colombiana, giapponese e addirittura peruviana-giapponese.

A Brescia spicca il nome di "Vivace", il ristorante di vicolo Rizzardo a soli 30 metri di piazza Vittoria, nominato nientemeno che da Philippe Léveillé, lo chef del "Miramonti l'altro", il ristorante di Concesio da lunghi anni al top della nostra provincia.

"Vivace" è nato da un imponente progetto di restauro, che ha permesso di recuperare i locali all’interno dell’antica Corte Sant’Agata, mixando con gusto ambienti dal fascino antiquato e arredamenti moderni. Il locale si sviluppa su due piani: la sala principale al piano terra ruota intorno a 4 antiche colonne centrali, che oggi delimitano le bellissime vetrine dedicate alla cantina e un grande bancone. Al piano sotterraneo, invece, un ambiente caratteristico con volte in mattone. Il progetto è frutto di un’idea di Eliana, Stefano e Giorgio Pasotti, 3 fratelli imprenditori grandi appassionati di enogastronomia, insieme a Daniele Merola.

A firmare la cucina è invece Davide Modesti, chef bresciano con svariate esperienze alle spalle. La volontà, condivisa con la proprietà, è quella di dare nuova vita alla tradizione: il cuoco propone piatti partendo da ricette conosciute, ma stuzzicando il palato con moderni aggiustamenti e divertenti rivisitazioni, così da renderli mai monotoni. Ad essere utilizzati elementi simbolo del territorio, dalle materie prime alle ricette, rivisitandole, portando quel tocco contemporaneo capace di conferire loro eleganza e leggerezza.



C'è poi il ristorante Fagiano del Grand Hotel Fasano, a Gardone Riviera. Maurizio Bufi, il nuovo executive chef, arriva da lontano: è originario di Molfetta, e dalla sua terra ha portato con sé i sapori del Mediterraneo, che coniuga sapientemente con quelli del nostro lago. Lavora sul Garda da una decina di anni, prima al Lefay Resorts, poi a Villa Giulia, dove la sua cucina è stata premiata con una stella Michelin. Ora si è aperto un nuovo capitolo nella sua vita, sempre all'insegna del gusto più prelibato.



Dalla città al Benaco, dunque, ci sono due grandi novità in tavola, vere e proprie delizie per il palato: non resta che provare per credere!

Tutti i ristoranti in Lombardia:

Contrada Bricconi, Oltressenda Alta

Nominato dagli Chef Alessandro Dal Degan, Gianluca Gorini, Mauro Buffo e Carlo Cracco

Corner 58 by Roberto Conti, Milano

Nominato dallo Chef Andrea Berton

Il Fagiano del Grand Hotel Fasano, Gardone Riviera

Nominato dagli Chef Matteo Metullio e Davide De Pra

Mitù, Milano

Nominato dagli Chef Annie Féolde e Riccardo Monco

Modus - La pizza secondo Paolo De Simone, Milano

Nominato dalla Chef Viviana Varese

Motelombroso, Milano

Nominato dallo Chef Claudio Sadler

Pellico 3 al Park Hyatt, Milano

Nominato dagli Chef Enrico e Roberto Cerea Massimo Bottura

Ristorante Andrea Aprea, Milano

Nominato dagli Chef Valeria Piccini e Niko Romito

Ronin Robata, Milano

Nominato dagli Chef Daniele Usai e Cristina Bowerman

Trattoria Contemporanea, Lomazzo

Nominato dallo Chef Errico Recanati

Vivace, Brescia

Nominato dallo Chef Philippe Léveillé