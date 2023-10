I cento anni delle Terme di Sirmione, anzi 102: una lunga storia bresciana che ha visto la luce nel lontano 1921 con la nascita della Società anonima Regie Terme e Grandi Alberghi Sirmione. E già un lungo cammino alle spalle: era il 1889 quando il palombaro veneziano noto come Procopio (non si hanno notizie certe del suo cognome) s'immerse nel lago di Garda a 20 metri di profondità portando alla luce la fonte Bojola (la fonte “che bolle”). Fu l'inizio di un'avventura proseguita con il professor Angelo Piatti e l'ingegnere Giuseppe Piana: i loro studi permisero di raccogliere l'acqua termale e portarla sulla terraferma, utilizzata prima per bagni termali in 8 camerini nell'albergo Promessi Sposi e poi nel primo vero stabilimento termale in quello che oggi è il Grand Hotel Terme (all'epoca Hotel Regie Terme). Si tratta, ricordiamo, di acqua termale sulfurea salsobromoiodica.

La lunga storia delle Terme di Sirmione

Nel 1921 nasce la società citata poche righe fa: la notorietà delle terme cresce ma s'interrompe con la guerra, per poi rilanciarsi alla grande dal 1946. Terme di Sirmione diventa società per azioni, alla presidente il conte Rambaldo di Collalto che vi rimane a capo per 40 anni (fino al 1987): cominciano grandi lavori di ristrutturazioni, nasce il primo centro sordità rinogena in Italia e, dopo due anni, nel 1951 il primo stabilimento termale Catullo. In 5 anni raddoppiano i pazienti: nel 1955 sono già più di 5mila.

Gli anni '60 e '70 vedono la piena affermazione di Sirmione come località turistica e centro termale, conquistando grande fama anche all'estero, meta di personaggi dello spettacolo, politica e cultura. Nel 1963 entrano nel board anche Francesco Cerioli e Franco Gnutti, nel 1974 nasce il centro broncopneumologico in collaborazione con l'Università di Milano, nel 1986 aprono le Terme Virgilio, dal 1987 il presidente è Manfredo di Collato ed entrano nel Cda Giovanni Cerioli, Filippo Fernè e Giacomo Gnutti, attuale presidente e amministratore delegato.

Lo sviluppo degli ultimi 30 anni

Il 1994 è l'anno della nascita dell'Acqua di Sirmione, il primo prodotto a base di acqua termale in farmacia destinato a diventare leader di mercato delle soluzioni nasali (poco più di un decennio più tardi vede la luce anche una linea cosmetica): negli anni 2000 viene introdotto un nuovo concept di benessere termale, che porterà alla realizzazione di Acquaria Thermal Spa, un centro benessere da oltre 14mila metri quadrati, rigorosamente fronte lago. Altra svolta nel 2011 con la FGH (Franco Gnutti Holding) che assume il controllo della società: da allora ad oggi sono stati investiti più di 80 milioni di euro, tra questi anche le acquisizioni dell'hotel Acquaviva di Desenzano e del Golf Bogliaco, cui seguiranno i restyling degli hotel Grand Hotel Terme, Hotel Sirmione e Promessi Sposi, fino ai lavori di quest'anno all'hotel Fonte Bojola.

Le Terme di Sirmione oggi

“Da quel 24 settembre 1921, quando venne costituita la società – spiega il presidente Giacomo Gnutti – Terme di Sirmione non ha mai smesso di crescere grazie all'entusiasmo, alla passione e alla caparbietà delle persone che vi lavorano (e che vi hanno lavorato) e grazie ai nostri ospiti che ogni giorno affidano a noi la salute per un vero benessere”. Il brand Terme di Sirmione oggi conta un centro termale (Terme Virgilio), 4 alberghi con area benessere di cui 3 con reparto termale, il centro benessere Aquaria, il Golf Bogliaco: più di 600 i dipendenti e i collaboratori, oltre 600mila le presenze clienti ogni anno. Grande festa per i “100eOltre” anni di storia delle Terme di Sirmione, il 26 settembre scorso, negli spazi di Aquaria.