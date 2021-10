Dalle spa agli hotel, Terme di Sirmione cerca subito 50 lavoratori

Quattro giorni di “Career day” a Desenzano del Garda per selezionare 50 figure da inserire, già nei mesi invernali, nelle strutture della società Terme di Sirmione: hotel, ristoranti, spa, centri termali e uffici, con un mix di contratti di apprendistato, stagionali e a tempo indeterminato. Le date sono già fissate: il 3 e il 4 novembre, l'1 e il 2 dicembre all'hotel Acquaviva di Desenzano. E' qui che partirà la “caccia” ai professionisti, fanno sapere dalle Terme, “in grado di essere parte del suo percorso di sviluppo: un modello di benessere fondato sul valore aggiunto dato dall'acqua termale sulfurea, sulle evidenze scientifiche e capace di contribuire al miglioramento dello stato di salute”.

La crisi del lavoro nell'ospitalità

“In un momento in cui la maggior parte delle aziende turistiche gardesane procede verso la chiusura di una stagione caratterizzata da un’attività sostenuta con enormi difficoltà di recruiting – fa sapere il direttore generale Margherita De Angeli – Terme di Sirmione continua con la propria politica di investimento nel territorio, nei giovani e nelle persone. Negli ultimi due anni abbiamo assistito non solo a una crisi dell'offerta e del modello lavorativo tradizionale, ma anche a una mutata percezione del lavoro e dei valori ad esso associati. Il settore dell'ospitalità, in particolare, è stato tra quelli maggiormente colpiti, con un'importante carenza di personale”.

Le posizioni aperte (e come candidarsi)

Le posizioni aperte si rivolgono a professionisti di diversi ambiti: dai più tradizionali della salute e del benessere quali estetiste, infermieri, massaggiatori, insegnanti di yoga ma anche medici sia delle discipline tradizionali sia aperti al cross-fertilization con discipline naturali e alle attuali tendenze della salute (mindfulness, mental wellness); dell’ospitalità come cuochi e camerieri e addetti ricevimento; negli uffici della sede centrale negli ambiti più innovativi quali marketing digitale, sales force, call center multicanale, ambiente e sicurezza. L'azienda Terme, ricordiamo, nel 2019 ha raggiunto la punta massima di quasi 500 dipendenti. Per partecipare ai Career day è necessario registrarsi, inviando il proprio curriculum sul sito di Terme di Sirmione, nella sezione Lavora con noi.

“Terme di Sirmione – continua De Angeli – sta effettuando un'importante riorganizzazione aziendale mirata sia a riqualificare il personale, inserendo in tutti gli uffici e back office giovani apprendisti con un forte know ho, digitali informatici e dotati di strumenti innovativi, che a ricostruire una base solida di operatori di front office che possano essere formati e cresciuti. Queste figure sono chiamate a consolidare il percorso fatto in questi anni: l'inverno è per noi il momento ideale per inserire personale, formarlo e continuare in un percorso di affinamento e consolidamento degli standard già elevati che l'azienda offre”.