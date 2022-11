Le Terme rilanciano con un nuovo store: c'è anche il "beauty bar"

In gergo tecnico è un "flagship store", ovvero un punto vendita (di design) a cui spetta rappresentare al meglio il marchio e il brand: in questo caso è quello di Terme di Sirmione, che da pochi giorni ha inaugurato il suo primo negozio (appunto, un flagship store) nella piazzetta del centro storico sirmionese. L'innovativo spazio commerciale presenterà ai clienti prodotti cosmetici termali dedicati al benessere e alla bellezza, e non solo: al suo interno è stato allestito un "beauty bar" per vivere l'esperienza termale in modo tattile e olfattivo.

Il nuovo flagship store

Il progetto del nuovo flagship store di Terme di Sirmione (e dedicato alla vendita delle sue linee di prodotto) è stato affidato all'architetto Massimo Iosa Ghini. Già il concept spaziale rimanda a una costante del noto archistar: linee caratterizzate da un design liquido, forme organiche e fluide, echi futuristi, ma concentrate sulla ricerca del comfort ergonomico e percettivo. Una fluida luce azzurra racchiude poi la "vasca" centrale dove è collocato il desk. "Ho sempre un attenzione particolare per quello che viene venduto in questi spazi - fa sapere Iosa Ghini - e cerco sempre un elemento che caratterizzi il retail, che in questo caso si affaccia alla strada, di uso quotidiano ma anche disattento, per cui è necessario definire degli elementi forti che vadano a evocare la filosofia del brand, a comunicare l'essenza della marca".

Per Terme di Sirmione sono stati individuati quattro "elementi-codice": la città di Sirmione, l'acqua, l'azzurro, il rame e il fango, da cui si genera poi l'ampolla, "oggetto simbolico ma anche funzionale ma appositamente disegnato, per raccoglierlo e provarlo: l'idea di fare un test sulla pelle - conclude Iosa Ghini - con il fango crea una sensazione più diretta con il cliente".

C'è anche un "beauty bar"

Nel nuovo negozio sarà possibile trovare (e provare) i grandi classici delle Terme, come la celebre soluzione nasale Acqua di Sirmione, o la più recente (e innovativa) linea cosmetica Terme di Sirmione. Oltre al (quasi) inedito "beauty bar", spiega Margherita De Angeli, direttore generale delle Terme, "dove entrare in contatto con la materia termale vivendo un'esperienza olfattiva e tattile personale: questo negozio rappresenta un primo passo della nuova strategia retail del brand, che prevede in futuro il redesign degli store di Terme di Sirmione dislocati a Milano, a Brescia e nei centri termali dell'azienda". Non si escludono anche ulteriori nuove aperture.