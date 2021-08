Sul Garda due terme da sogno: elette le migliori d'Europa e del mondo

Le Terme di Sirmione di nuovo sul tetto d'Europa (e del mondo): il noto marchio bresciano ha ricevuto proprio in questi giorni altri due riconoscimenti internazionali per altrettante strutture attive sul lago di Garda. Nello specifico parliamo degli Haute Grandeur Global Spa Awards, dove Aquaria è stata eletta miglior Mineral&Hot Springs Spa al mondo, mentre alla Thermal Medical Spa del Grand Hotel Terme, albergo a cinque stelle di Sirmione, è stato assegnato il riconoscimento di miglior Medical Spa in Europa.

Gli Haute Grandeur Awards

Per capirci, gli Haute Grandeur Global Excellence Awards premiano ogni anno la capacità di offrire esperienze eccezionali nel settore delle spa. I nominee del 2021 hanno visto la presenza di una selezione di spa provenienti da tutti i continenti, valutate attraverso il giudizio degli ospiti e di esperti del settore, in base alla qualità di servizio e trattamenti disponibili, della struttura e del rapporto qualità-prezzo.

Oltre ai citati premi di livello mondiale ed europeo, Aquaria è stata inoltre eletta come miglior Day Spa e miglior Beauty Spa in Italia, e la Thermal Medical Spa del Grand Hotel come miglior Health&Wellness Spa della penisola.

Il gruppo Terme di Sirmione

“Il valore di Terme di Sirmione – spiega il direttore generale Margherita De Angeli – è dato da un'acqua termale eccezionale, che si distingue per l'idrogeno solforato, un antinfiammatorio naturale, dalle evidenze scientifiche sul suo utilizzo e dal know how di un'azienda che rappresenta un'eccellenza italiana del settore. Il tutto è tradotto in un'offerta articolata di programmi integrati di prevenzione, riabilitazione e benessere in Thermal Spa innovative e uniche, per contesto e location”.

Il gruppo Terme di Sirmione è una delle storiche e più importanti realtà termali italiane. Offre un centro termale, le Terme Virgilio, quattro alberghi con area benessere (di cui tre con reparto termale) e Aquaria Thermal Spa. L'offerta è arricchita da un prodotto venduto in tutte le farmacie, Acqua di Sirmione, e della linea cosmetica Aquaria Thermal Cosmetics. Nel 2017 è stato acquisito anche il Golf Bogliaco, il terzo campo da golf più antico d'Italia.