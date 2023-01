É in arrivo "The Iceberg": il palaghiaccio sarà un vero gioiello futuristico

Presentato a Temù il progetto del nuovo palaghiaccio "The Iceberg": il nome (suggestivo) richiama la forma del futuro palazzetto, che ricorda appunto un iceberg, da realizzarsi (si spera) entro il 2024 nella zona di Via Saletti, finanziato con 3 milioni e mezzo di euro di fondi regionali e governativi. La progettazione è stata affidata allo studio Shesa Architects, specialisti in strutture sportive: nel portfolio impianti e strutture in Italia, da Roma a Viareggio, e nel mondo, dal Kazakistan all'Etiopia, dalla Guinea al Sudan.

Il nuovo palaghiaccio sarà realizzato in coordinamento tra il municipio di Temù e l'Unione dei Comuni dell'Alta Valcamonica: a livello tecnico siamo ancora nella fase progettuale, il progetto definitivo dovrebbe essere pronto entro pochi mesi e poi si procederà all'appalto. L'obiettivo, come detto, è avere "The Iceberg" operativo e funzionante entro la fine del 2024.

Il progetto

Potrà essere utilizzato per allenamenti e partite di hockey su ghiaccio, oltre che per allenamenti ed esibizioni di pattinaggio artistico, ma anche per eventi e iniziative. Attrezzato con bar e spogliatoi, con vari ingressi (per gli atleti e per il pubblico) e spazi verdi esterni, al suo interno potrà ospitare fino a 300 spettatori seduti: 182 nella tribuna centrale, 59 nella tribuna laterale sinistra, altrettanti nella tribuna laterale destra.

Il futuro

La presentazione pubblica del progetto, in presenza del sindaco Giuseppe Pasina e di altre autorità, è andata in scena in occasione della prima edizione di "Temù on Ice", negli spazi dell'attuale palaghiaccio. "Un grande sogno che si avvera - fa sapere la consigliera regionale Claudia Carzeri - con una struttura che porterà il Comune della Valcamonica ad essere un punto di riferimento per lo sport e l'intrattenimento invernale. The Iceberg potrà essere sede di grandi eventi e rassegne, che daranno a Temù un risalto turistico rilevante".