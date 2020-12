Cuore di Natale: un regalo al cioccolato per sostenere la Fondazione Telethon

Alzi la mano chi non conosce Telethon: siete in pochi, pochissimi. In tanti invece hanno donato, e negli anni partecipato alle celebri maratone televisive (di fatto Telethon è un acronimo: Television Marathon). Ma per chi non lo sapesse, c'è ancora tempo per rimediare: anche in Italia è attiva dal 1990, la Fondazione Telethon, un ente senza scopo di lucro – riconosciuto dal Miur, il Ministero dell'università e della ricerca – nato per rispondere all'appello di pazienti affetti da malattie rare (in primis era la distrofia muscolare).

Anche quest'anno è ripartita la campagna di Natale di Telethon: i fondi raccolti saranno destinati alla ricerca, a cure e terapie per chi vive la sofferenza di una malattia genetica rara, oltre che ad iniziative di supporto ai familiari dei malati. Può essere un bellissimo regalo di Natale: parliamo del “Cuore di cioccolato Telethon”, detto anche “Il dono della generosità”, disponibile in tre gusti e in tre confezioni diverse.

Puro cioccolato made in Italy, prodotto in esclusiva per Telethon dall'azienda (torinese) Caffarel: un dono speciale, da condividere in famiglia, occasione per fare un regolo di Natale che non sia fine a se stesso, ma colmo e stracolmo di generosità.

Cuore di cioccolato Telethon fondente

Il Cuore di cioccolato al gusto fondente è una prelibatezza che Caffarel, eccellenza del cioccolato italiano, ha realizzato in esclusiva per Fondazione Telethon per la campagna "Il dono della generosità": un maxi cuore da 210 grammi di cioccolato extra, cavo all’interno, con cacao minimo al 50% e senza glutine. Inoltre, il Cuore di cioccolato fondente è racchiuso in una scatola resistente ed elegante di cm 19.3 x 18 x 7.5 sui toni del rosso e rinnovata per il Natale 2020, così da essere già pronta come regalo, collezionata o riutilizzata.

Scoprilo su Amazon.it

Cuore di cioccolato Telethon al latte

Il Cuore di cioccolato al latte è una delizia che mette d’accordo i gusti di tutti, un maxi cuore da 210 grammi di cioccolato cavo all’interno realizzato con ingredienti di altissima qualità e senza glutine. La sua scatola di cartone (cm 19.3 x 18 x 7.5) è resistente ed elegante, decorata nei toni del blu e rinnovata per il Natale 2020, così da essere già pronta come regalo, collezionata o riutilizzata.

Scoprilo su Amazon.it

Cuore di cioccolato Telethon al latte con granella di biscotto

Il Cuore di cioccolato al latte con granella di biscotto sorprende tutti per la sua originalità e golosità: un delizioso maxi cuore da 230 grammi, cavo all’interno, realizzato con cioccolato di prima qualità e ricco di granella croccante. Inoltre, il Cuore di cioccolato al latte con granella di biscotto è impacchettato in una scatola resistente ed elegante (19.3 x 18 x 7.5 cm) sui toni del beige e rinnovata per il Natale 2020, così da essere già pronta come regalo, collezionata o riutilizzata.

Scoprilo su Amazon.it

La lunga storia di Telethon

Se la Fondazione Telethon opera in Italia dal 1990, il marchio Telethon è noto nel mondo ormai da più di 50 anni. La prima uscita ufficiale, infatti, risale al lontano 1965: allora fu l'attore e comico Jerry Lewis a lanciare la prima Television Marathon, con l'obiettivo di raccogliere fondi per combattere la distrofia muscolare. In Italia, in 30 anni di attività, la Fondazione Telethon ha finanziato 2.704 progetti (di cui 2.558 completati) per un totale di oltre 556 milioni di euro.