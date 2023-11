L'archistar di fama mondiale che rivoluzionerà il Teatro Romano

Il Teatro Romano di Brescia e la riqualificazione dell'ambito archeologico-monumentale Unesco: è questa la “scheda di progetto” che verrà affidata all'archistar David Chipperfield, circostanza confermata dalla Fondazione Brescia Musei che ha già avviato i contatti con l'architetto britannico nato a Londra nel 1953. Un nome, una garanzia: da poco insignito del Premio Pritzker, una sorta di Nobel per l'architettura, Chipperfield vanta un curriculum clamoroso, con la progettazione di opere che spaziano da discoteche giapponesi al Palais de Congress di Nantes, Francia, ancora negli anni Ottanta, fino a una sfilza di musei di fama internazionale tra cui, tra i più recenti, il Mudec (Museo delle Culture) di Milano e la James-Simon Galerie di Berlino. E ancora, progetti e interventi a Londra, Shanghai, Madrid e Barcellona, Monaco di Baviera solo per citarne alcuni.

Alle sue sapienti mani (e al suo studio) sarà affidata la progettazione di un intervento che dovrà essere “articolato in numerose azioni”, come riferito dalla relazione tecnica approvata nel settembre scorso da Fondazione Brescia Musei e Camera di Commercio. “Il cuore dell'intervento – si legge – è rappresentato dalla riqualificazione di Palazzo Maggi Gambara come spazio destinato ad essere il nuovo Museum Gate dell'intera area museale di Via Musei e dell'area Unesco, con funzione di accoglienza, visita al sito, nonché (nel corpo di fabbrica settentrionale) a luogo di sviluppo di tutti i servizi necessari all'attività teatrale, in relazione con l'attiguo edificio antico”.

La riqualificazione del Teatro Romano

Riflettori puntati sul recupero del Teatro Romano che prevede, “attraverso il completamento dello scavo archeologico e degli opportuni interventi di restauro, la realizzazione di una infrastruttura leggera per l'utilizzo teatrale, essenziale nel panorama cittadino”. Altri dettagli di progetto: la riqualificazione del teatro passerà dalla collocazione di “una struttura moderna per ospitare il pubblico all'aperto e, nella parte meridionale, in corrispondenza dell'antica scaenae frons e reimpiegando una parte dell'antico palcoscenico, la realizzazione di uno stage sufficiente ad ospitare spettacoli, drammatizzazioni, concerti, il tutto dotato di moderni impianti illuminotecnici e naturalmente in linea con i parametri di sicurezza, al contempo rispettoso della prioritaria funzione museale diurna di quello spazio e della delicatezza delle strutture”. In base a una prima stima preliminare, il rinvigorito Teatro Romano potrebbe ospitare tra le 800 e le mille persone sedute: presto per dirlo, ma sarà sicuramente un progetto milionario.

La tempistica di sviluppo è almeno triennale (tra il 2023 e il 2025): la progettazione di fattibilità tecnico-economica si svilupperà tra il 2023 e il 2024, mentre la progettazione esecutiva – che andrà in parallelo alla fase di fundraising per la realizzazione dell'opera – si concluderà nel 2025. Il complesso monumentale, racchiuso tra le pendici del Colle Cidneo e Via Musei, è incluso negli spazi museali di Brixia Parco archeologico di Brescia Romana e del Museo di Santa Giulia, dal 2011 sito Unesco.