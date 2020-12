Teatro Grande, la cultura non si ferma: musica e teatro in streaming e su Sky

Buona, buonissima la prima: aspettando tempi migliori, e come già il vicino Teatro alla Scala di Milano, anche il Teatro Grande di Brescia con la sospensione dell’attività al pubblico reinventa la sua programmazione trasferendosi nello spazio televisivo e digitale. Anche nazionale: tra i principali partner dell’iniziativa c’è anche Classica HD, in onda su Sky.

Insieme a una tivù locale costituisce uno dei due canali su cui verranno trasmessi gli appuntamenti della nuova stagione, che spazieranno dalla musica da camera alle sonorità jazz, fino a includere un prestigioso recital d’opera. La Fondazione Teatro Grande ha inoltre deciso di estendere la propria offerta alla propria pagina Facebook, che sarà dunque il terzo canale di fruizione.

Pillole di programma: si comincia da Mozart

Il ricco palinsesto è già stato inaugurato tra il 6 e l’8 dicembre, sia su Classica HD (canale 136 di Sky) che sulla pagina Facebook del Teatro Grande, con il primo concerto delle Sonate per pianoforte e violino di Mozart eseguite dal duo Fulvio Luciani e Massimiliano Motterle. Si tratta di un ciclo di quattro concerti, in onda su Classica HD anche il 13, il 20 e il 27 dicembre alle ore 10, e su Facebook il 15 dicembre, il 12 e il 19 gennaio alle 20.30.

Tra pianoforte e recital d’opera

Il pianoforte è protagonista anche del concerto di Andrea Rebaudengo, che propone due composizioni in un affascinante connubio tra musica classica e contemporanea. Questi gli appuntamenti con “Stanze/Miroirs”: il 17 dicembre alle 22 su Classica HD e il 5 gennaio alle 20.30 su Facebook. Altro imperdibile appuntamento: il recital d’opera Carmen con le straordinarie voci di Francesco Meli, Annalisa Stroppa e Serena Gamberoni, accompagnate al pianoforte dal maestro Alessandro Trebeschi.

La Carmen andrà in onda il 21 dicembre, alle 21.10 su Classica HD, e il 22 dicembre alle 20.30 su Facebook. La musica da camera sarà nuovamente protagonista con l’Ensemble del Teatro Grande, che proporrà l’esecuzione di brani di Robert Schumann: in scena i violini di Marco Mandolini e Daniele Richiedei, la viola di Joel Impérial, il violoncello di Sandro Laffranchini e il pianoforte di Andrea Rebaudengo. Gli appuntamenti: il 26 dicembre alle 23 su Classica HD, il 26 gennaio alle 20.30 su Facebook.

Il jazz e il concerto di Natale

Ci sarà spazio anche per il jazz, con il gruppo Take Off: Fulvio Sigurtà, Daniele Richiedei, Gabriele Rubino, Massimiliano Milesi, Maurizio Rinaldi, Giacomo Papetti, Giulio Corini, Emanuele Maniscalco. A loro è affidata la reinterpretazione delle composizioni “Symphony for improvisers” e “Double voices”, firmate da Mauro Montalbetti: andranno in scena il 28 dicembre (ore 21.40) su Classica HD e il 2 febbraio (20.30) su Facebook.

Segnaliamo infine il concerto di Natale con l’ensemble vocale e strumentale Continuum, in onda (in differita) martedì 29 dicembre alle 20.30 sulla pagina Facebook del Teatro Grande. La programmazione completa è disponibile a questo link. Proseguono anche gli eventi in streaming realizzati con i teatri Sociale di Como, Fraschini di Pavia e Ponchielli di Cremona, sulla piattaforma dedicata.