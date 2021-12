Ristorante, pizzeria e caffetteria: è la nuova "Tavernetta" vista lago

Giusto in tempo per l'Immacolata, e con qualche giorno d'anticipo da Santa Lucia e dalle festività natalizie: aprirà i battenti martedì 7 dicembre il nuovo ristorante “La Tavernetta del Pescatore” di Rivoltella, al porto della Zattera, affacciato su Via Francesco Agello. “Un angolo di lago per rigenerarsi – si legge nella nota che annuncia l'apertura del nuovo locale – Non esiste l'eden sulla Terra, ma questo luogo è quanto di più incantevole e rilassante: un porticciolo, i canneti, il lago e il tramonto”.

La nuova "Tavernetta" vista lago

La Tavernetta si sporge sul porto e sulla spiaggia, con una meravigliosa vista sul lago che lo rende una delle mete più appetibili per eventi, serate, pranzi e cene e perché no anche colazioni. La proposta è multitasking, adeguata ai tempi: ristorante, pizzeria e caffetteria, aperta già la mattina per le citate colazioni, poi a pranzo per “una pausa veloce e rigenerante o per un ritrovo familiare o tra amici”, e ancora il pomeriggio per “golose merende” o “sfiziosi aperitivi”, infine la sera “per romantiche cene o gustose rimpatriate con amici e colleghi”.

Pillole di menu: dal pesce alla pizze

Aspettando il menu, non manca qualche anticipazione: piatti a base di pesce (anche di lago), specialità della cucina mediterranea e la sempreverde pizza. “Tutti i prodotti – fanno sapere ancora dalla Tavernetta – sono preparati con passione ed esclusivamente con materie prime di altissima qualità e made in Italy, come la farina usata per l'impasto delle pizze, rigorosamente italiana e adatta a un prodotto più genuino e digeribile”. Ogni piatto, ovviamente, potrà essere abbinato con uno dei vini della cantina, che comprenderà una selezioni delle migliori etichette locali, nazionali ed estere (e per gli appassionati, anche ottime birre).

Il locale attuale è nuovo, ma di fatto è un restauro (definito “accurato”) del precedente ristorante, in cui “si è cercato in ogni passaggio di valorizzare sia gli ambienti interni che la meravigliosa vista lago, coinvolgendo nei lavori le aziende del territorio”.