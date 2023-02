Il parroco canta, i chierichetti fanno il coro: “Supereroi” arriva in chiesa

Terzo sul podio di Sanremo, e in rapidissima ascesa in fatto di popolarità, sia in radio sia nelle svariate piattaforme di musica online. Stiamo parlando di Mr Rain, alias Mattia Balardi, nato a Desenzano ma cresciuto nella Bassa Bresciana (ha vissuto anche a Montichiari prima di trasferirsi a Brescia: ora abita a Milano). La notizia degli ultimi giorni è che il suo brano - già imparato a memoria da tantissimi ragazzini, che lo intonano ripresi dai telefoni dai genitori sui social - è stato cantato anche in chiesa, durante una messa.

È accaduto a San Pietro a Maida, in Calabria, nella parrocchia di San Nicola di Bari, dove il parroco don Andrea ha cantato "Supereroi" durante la messa, suonando la chitarra, con l'accompagnamento delle voci dei giovani chierichetti. Il video ovviamente è finito in rete, sui canali social della Parrocchia. «Voglio ringraziarti signore per il dono della vita - riporta il testo del post -. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto:possono volare solo rimanendo abbracciati. a volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, signore, che anche tu abbia un'ala soltanto. l'altra la tieni nascosta: forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me».

Dopo l'edizione 2022 del Festival successe un episodio analogo con la canzone di Blanco (di nuovo nella bufera negli ultimi giorni), cantata in chiesa dal parroco di Lonato, don Matteo. A distanza di un anno, il don ha deciso di togliere la toga.