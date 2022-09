Inflazione in crescita, occhio alla spesa: i 10 supermercati più economici di Brescia

Pubblicata la nuova inchiesta di Altroconsumo - con circa 320mila soci la prima associazione di consumatori in Italia - sui supermercati: una guida ai prezzi, in aumento un po' dappertutto vista l'inflazione, da cui emergono i marchi e gli store che costano meno, dove insomma è possibile risparmiare di più. Altroconsumo svolge questa indagine dal 1989: "Ma mai come oggi - si legge - questa inchiesta ha avuto tanto valore, con i prezzi che aumentano e l'inflazione che stringe. Attraverso la raccolta e l'analisi di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città possiamo dire quali sono le insegne di ipermercati, supermercati e discount in cui è possibile risparmiare e contrastare il più possibile il carovita. Ma possiamo anche indicare con precisione il punto vendita più economico presente in città, tra super e iper visitati".

I supermercati più economici in Italia

Per capirci: viene stilata una classifica nazionale dei brand dove si risparmia di più, in cui inevitabilmente stravincono i discount, e una graduatoria (città per città) dove invece vengono confrontati solo i supermercati e gli ipermercati. Fatto 100 l'indice del prezzo più basso, lo stesso aumenta quando aumentano i costi: se per esempio l'indice è 110, significa che i prezzi sono del 10% più cari rispetto all'insegna più economica.

Sono questi, allora, i brand (a livello nazionale) dove si risparmia di più acquistando i prodotti più economici, considerando iper, super e discount. Al primo posto, a pari merito con indice 100, si piazzano Aldi ed Eurospin: segue Prix Discount (102), In's Mercato (106), Lidl (107), Md e Penny Market (108), Esselunga (112), Dpiù (114) e Todis, a pari merito con Spazio Conad (119).

I supermercati più economici di Brescia

Concentrandosi sulla città di Brescia, e l'hinterland di prossimità, questi sono invece i 10 store più economici (considerando però solo super e ipermercati, quindi niente discount). Il più economico è risultato essere il Super Rossetto di Piazza Caduti di Nassiriya a Concesio, con indice di 104: seguono gli Esselunga Superstore di Via della Volta 54 e Esselunga di Via Triumplina 41 con 110, poi il Famila Superstore di Via Fornace (111), Esselunga Superstore di Via Milano 50 (114), Bennet di Via Genova 76 e Ipercoop del centro commerciale Nuovo Flaminia (115), il Bennet di Via Europa a Concesio (116), infine il Conad Superstore di Via Triumplina 173 (118) e il Conad Superstore di Via San Zeno 76 (119). Acquistando per un anno al Super Rossetto, scrive Altroconsumo, sarebbe possibile risparmiare fino a 1.299 euro.