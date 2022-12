Inflazione e caro bollette: l'azienda regala 600 euro a tutti i suoi dipendenti

C'è un'altra azienda bresciana che, a fronte di utili importanti, ha deciso di proporre un "bonus" a sostegno di tutti i propri dipendenti in un momento storico complicato per la crisi energetica, l'inflazione e il caro bollette: si tratta della Streparava, quartier generale ad Adro (450 dipendenti) ma stabilimenti anche a Bologna, Saronno e in Spagna. Il gruppo distribuirà un extra di 600 euro (con la formula del "welfare aziendale", quindi dei buoni spendibili ad esempio per la spesa) a tutti i 650 lavoratori che collaborano con il brand di bandiera.

La lettera ai dipendenti

Il bonus sarà erogato nella busta paga di dicembre. Lo ha annunciato la stessa azienda con una lettera, inviata a tutti i dipendenti, a firma del presidente Luigi Streparava e dell'amministratore delegato Paolo Streparava: "Il 2022 è stato un anno difficile per tutti - si legge - L'aumento del costo dell'energia e dell'inflazione, unitamente agli elevati costi di materie prime, energia e gas, hanno avuto un impatto considerevole, anche per la nostra azienda. Tutto questo si è inserito nel panorama ben poco sereno del post-pandemia e di una drammatica guerra. Nonostante ciò chiuderemo il 2022 con un buon fatturato e nuovi clienti, ma soprattutto con un team di persone sempre più coeso e determinato. Grazie della vostra preziosa collaborazione".

La Streparava Holding

La Streparava Holding di Adro ha chiuso il 2021 con un fatturato vicino ai 272 milioni di euro (+34,6% sul 2020) e utili netti per 28,8 milioni di euro, quasi triplicati rispetto all'anno precedente. Sul fronte investimenti ci sono ben 25 milioni di euro sul "piatto", che si stanno concretizzando nei nuovi stabilimenti in costruzione negli spazi adiacenti alla sede di Adro (e che porteranno entro due anni a 50 nuove assunzioni).

Il marchio Streparava nasce nel 1981, ma le origini rimandano in realtà al 1951, a Cologne. Oggi la holding conta 7 stabilimenti nel mondo e circa un migliaio di dipendenti: tra le aziende controllate anche la Borroni Powertrain, la Spt e la Alunex. Streparava è specializzata nella realizzazione di componentistica automotive: nel portfolio dell'azienda alcuni dei marchi più conosciuti al mondo, da Mercedes a Porsche, da Fca (ora Stellantis) a Ducati.