La bomba di Piazza Arnaldo: in memoria di Bianca Gritti Daller, 44 anni dopo

Non c'è solo la strage di Piazza Loggia del 28 maggio 1974 tra le pagine più buie della storia di Brescia: il terrorismo nero e la vigliaccheria fascista torneranno a farsi sentire solo due anni e pochi mesi più tardi. Si celebra il 16 dicembre, il giorno della bomba, il quarantaquattresimo anniversario dell'attentato di Piazza Arnaldo: a causa dello scoppio dell'ordigno – confezionato in una pentola a pressione – morì la professoressa Bianca Gritti Daller e vennero ferite altre 10 persone.

Pochi e tragici attimi, sotto il portico all'angolo di Via Turati: è qui che venne messa la bomba. Il brigadiere Giovanni Lai e il carabiniere Carmine Delli Bovi intervennero per spostare l'ordigno e per allontanare le persone presenti, rimanendo gravemente feriti ma evitando che i danni fossero ancora più funesti.

Per non dimenticare: le iniziative in programma 44 anni dopo

Esattamente 44 anni dopo è in programma una commemorazione, organizzata in collaborazione con la Casa della Memoria, con l'obiettivo – si legge in una nota – “di mantenere sempre viva la memoria di tali eventi”. La partecipazione alla cerimonia, in scena dalle 11.30 proprio in Piazza Arnaldo, è limitata alle autorità nel rispetto delle indicazioni sul contenimento della pandemia da Covid: saranno presenti il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e il vescovo Pier Antonio Tremolada.

Nel pomeriggio verrà messo a disposizione il video “16 dicembre 1976 – 16 dicembre 2020: 44 anni dall'attentato di Piazzale Arnaldo, per non dimenticare”, realizzato dalla Casa della Memoria di Brescia e dal Centro Teatrale Bresciano. Il filmato è introdotto da Manlio Milani, presidente della Casa della Memoria, e dal sindaco di Brescia: seguiranno le letture di Silvia Quarantini tratte da “Rapsodia familiare in tre tempi”, autobiografia di Bianca Daller Gritti.

La bomba di Piazza Arnaldo: cronaca di un triste giorno

La bomba venne fatta esplodere pochi attimi prima delle 19: l'ordigno era a miccia lenta, realizzato all'interno di una pentola a pressione che venne imbottita di 800 grammi di nitrato d'ammonio, esplosivo utilizzato per le mine. Dalla deflagrazione vennero lanciate schegge fino a 50 metri di distanza: come detto si contarono almeno 10 feriti, mentre la professoressa Daller Gritti – 61 anni, insegnante di tedesco – morirà sul colpo. In sua memoria, nel 2007, è stata posta una targa: “Vittima innocente di un barbaro attentato”, si legge.

I carabinieri Lai e Delli Bovi vennero avvertiti di una “borsa fumante” abbandonata all'angolo di Via Turati e subito intervennero per allontanare i curiosi: con un'asta di metallo il giovane Lai (aveva appena 30 anni) riuscì a spostare l'ordigno di qualche metro, limitando sicuramente i danni della furiosa esplosione. Per l'accaduto vennero condannate quattro persone, tra cui i militanti di estrema destra Italo Dorini e Giuseppe Piccini.