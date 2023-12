Troppi morti e feriti: quali sono le strade più pericolose della provincia

Autostrada A4, 45bis e Gardesana Occidentale, Ss42 del Tonale, Sp345 delle Tre Valli, Tangenziale Sud e Sp11, Sp572 Desenzano-Salò: sono queste le strade più trafficate e per questo le più pericolose della provincia di Brescia. Lo rivela il report Aci – disponibile a questo link – e aggiornato al 2022 con tutti gli incidenti, gravi e meno gravi, che si sono registrati nel corso dell'anno: in tutta la provincia sono 720 i sinistri di cui 29 dall'esito tragico, con 34 decessi, e un totale di 1.180 feriti.

Le strade più pericolose della provincia

In termini assoluti, il maggior numero di incidenti si è registrato nel tratto bresciano dell'autostrada A4: in tutto 108 sinistri di cui 3 mortali, con 3 decessi, e un totale di 218 feriti, per una “densità incidente” pari a 1,72 incidenti per ogni chilometro. Nella poco prestigiosa graduatoria segue la Strada statale 45bis, sia nel tratto che dalla Valsabbia porta verso la città sia che nella sua diramazione Gardesana Occidentale: 91 incidenti in un anno di cui 4 mortali ma con ben 9 decessi (5 in una sola volta il 22 gennaio 2022) e un totale di 128 feriti, densità di 1 incidente al km.

Sono 55 gli incidenti sulla Strada statale 42 del Tonale, di cui 4 mortali (4 decessi), 115 feriti e 0,69 incidenti ogni km: sulla Strada provinciale 345 delle Tre Valli si sono verificati 54 incidenti nel 2022, di cui 3 mortali (3 decessi), 76 feriti e 0,57 incidenti al km. In Tangenziale Sud sono 52 i sinistri del 2022, di cui uno mortale (con un decesso), 77 feriti e 1,51 incidenti ogni km: 40 gli incidenti sulla Sp11, che di fatto è la continuazione della Tangenziale Sud fino al lago di Garda, con un sinistro mortale (un decesso) e 68 feriti, densità di 0,59 incidenti al km. Se considerate un tutt'uno, la Sp11 sarebbe la seconda strada della provincia di Brescia per numero di incidenti.

Sono 40 gli incidenti anche sulla Strada provinciale 572 Desenzano-Salò: 56 i feriti ma nessun morto, con una densità tra le più alte della provincia pari 1,82 incidenti per km. Altri 33 incidenti si sono registrati sulla Sp510 Sebina Orientale (3 mortali, con 3 decessi) e 30 sulla Sp668 Lenese (1 mortale, 1 decesso).