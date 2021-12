Stefano Accorsi avvistato sul lago di Garda: è in vacanza al Lefay Resort

I tempi degli esordi sono ormai lontani, Ivan Benassi e Radiofreccia, correva l'anno 1998: oggi Stefano Accorsi è un attore affermato e conosciuto, tra i più noti della scena cinematografica italiana, tra l'altro nelle sale in queste ultime settimane con “Marilyn ha gli occhi neri”, film del 2021 di Simone Godano in cui Accorsi recita con la bella Miriam Leone. Per questo fa ancora più rumore il suo recentissimo post sui social (tra l'altro già virale): sfidando il freddo, con lo sguardo rivolto all'orizzonte, Accorsi ha pubblicato una foto con laconica didascalia, semplicemente “Pausa”, che lo ritrae in una piscina all'aperto al Lefay Resort di Gargnano.

Poco prima un altro indizio, con licenza poetica, una citazione di Banana Yoshimoto: “Il lago era immerso nel silenzio, come se avesse inghiottito tutti i rumori. La superficie sembrava uno specchio, s'increspava a ogni soffio di vento. Si sentiva soltanto, ora alto ora basso, il canto degli uccelli”, scrive Accorsi. E conclude: “Oggi mi sento esattamente così”.

La carriera di Stefano Accorsi

Classe 1971 e nato e cresciuto a Bologna, Stefano Accorsi non ha bisogno di presentazioni. Gli esordi negli spot televisivi, i primi film con Pupi Avati, Mario Monicelli, il successo di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, era il 1996, e poi appunto “Radiofreccia”, il film di Luciano Ligabue ispirato al suo libro “Fuori e dentro il borgo”, che di fatto ha consacrato il talento dell'attore emiliano. Il suo ultimo lavoro, ancora un work in progress, è “Ipersonnia”: film di fantascienza diretto da Alberto Mascia (tra l'altro la sua opera prima), con riprese concluse e uscita attesa per il prossimo anno.

Meritato relax al Lefay Resort

In questi giorni al Lefay Resort per qualche giorno di meritato riposo dopo le fatiche del set, Accorsi ha scelto una location simbolo dell'extra-lusso gardesano, e che già in passato ha ospitato fior di vip (ne vogliamo citare una, per gradire? Diletta Leotta), ancora oggi meta ambita di volti noti dello star-system italiano e non solo. Un altro bello spot per il Garda, i suoi paesaggi e le sue strutture: aspettando un inverno che sia sempre più vicino alla normalità. Almeno si spera.