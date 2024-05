On air in queste ore, “Action Plan” è il nuovo singolo degli Starship Collective, nuova band bresciana nata da un'idea di Stephen Hogan (già leader voce di Slick Steve and the Gangster e Marco Giuradei (Giuradei, Dunk), a cui si sono uniti Simone Grazioli alla chitarra elettrica e Riccardo Taglietti alla batteria. “Avevamo un forte desiderio comune di fare musica nuova, cercando un punto di incontro tra passato e futuro”, spiega Stephen Hogan.

Non solo band, ma “space band”: pronta a decollare dai cieli bresciani portando il suo sound rock nello spazio, verso l'infinito e oltre. “Action Plan”, come detto, è il titolo del nuovo singolo, pubblicato il 17 maggio: è un piano d'azione, una dichiarazione d'intenti, un “manifesto” del sound della band, in cui le chitarre elettriche a tutto fuzz e ritmiche ostinate s'incrociano a sintetizzatori analogici e a sonorità frenetiche ed energiche.

Il primo singolo (e altre 11 tracce)

Il primo singolo è la rampa di lancio scelta per il decollo: tutto intorno, un'altra dozzina di tracce registrate a partire dalla fine del 2023, tutte arrangiate e registrate in presa diretta, suonate dal vivo nella sala prove di Marco Giuradei, proprio come le garage band a cui si ispirano gli Starship collective. Buona la prima: è questo il punto di partenza della nuova band, ispirata dal rock funky britannico e dal cantautorato rock psichedelico anni '70, a caccia di “un suono personale per raccontare storie di viaggi interiori e viaggi astrali”. Per saperne di più, basta un clic su Instagram.