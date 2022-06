"Il tuo caffè è quasi pronto": un altro Starbucks pronto ad aprire nel Bresciano

La Franciacorta è griffata Starbucks. Non solo a Erbusco, dove all'inizio dell'anno ha aperto il primo Drive Thru in Italia, ma anche a Rodengo Saiano: conto alla rovescia, tempo poche ore e da giovedì 16 giugno aprirà i battenti anche lo Starbucks del Franciacorta Outlet Village. Una “prossima apertura” che ormai è molto più di una solida realtà: “Il tuo caffè è quasi pronto – fanno sapere dal Village – e dal 16 giugno potrai finalmente goderti la tua pausa da Starbucks, e trascorrere del tempo gustandoti un caffè di qualità insieme a snack dolci e salati”. Il conto alla rovescia è stato rilanciato anche da Starbucks Italia: “Ci siamo quasi – si legge sui social – Dal 16 giugno saremo pronti ad accogliervi al Franciacorta Outlet Village”.

La mappa degli Starbucks in Italia

E' la seconda apertura bresciana in pochi mesi, dopo quella di Erbusco. Anche lo store di Rodengo Saiano sarà gestito da Percassi, licenziatario unico del brand Starbucks in Italia. Dunque si allarga ancora la mappa degli Starbucks già aperti in Italia, quasi tutti al Nord salvo i caffè di Castel Romano nel Lazio e di Campi Bisenzio a Firenze: come detto sono due in provincia di Brescia, poi la stragrande maggioranza in Lombardia, a Milano, Assago, Arese, Busnago, a Malpensa e Orio al Serio, e ancora in Veneto e Piemonte.

Posizioni aperte anche per il nuovo store del Franciacorta Outlet Village: si cercano store manager, assistant store e baristi. Maggiori informazioni al link dedicato della pagina web di Percassi (per la cronaca: posizioni aperte come assistant store e barista anche a Erbusco).

I numeri di Starbucks nel mondo

La storia di Starbucks comincia da lontano: la Starbucks Coffee Company è stata fondata nel 1971, più di mezzo secolo or sono. Ad oggi il brand è conosciuto in tutto il mondo, con più di 33mila negozi aperti e operativi, leader planetario nel settore. I dati sul fatturato 2021 confermano una crescita importante: vendite per oltre 29 miliardi di dollari e utile netto che sfiora i 4,2 miliardi, a un passo del record del 2018 (utili per oltre 4 miliardi e mezzo di dollari). Nel primo quadrimestre 2022 il fatturato ha già superato gli 8 miliardi di dollari, con circa 816 milioni di utili. Con l'apertura di Starbucks sono più di 12 i brand della ristorazione (e affini) operativi al Franciacorta Outlet Village.