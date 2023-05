Pomodori bresciani nella cucina di Stanley Tucci (da 2,6 milioni di follower)

"Sono in Italia, a Brescia. Questi sono i bellissimi pomodori di Brescia: quando il mio amico è arrivato, è rimasto colpito dal profumo. Sono davvero dei bellissimi pomodori. Hanno un profumo intenso, incredibile: lo puoi sentire a mezzo miglio di distanza". Parola di Stanley Tucci, attore americano già candidato agli Oscar e che in queste settimane impazza su Netflix con la serie Inside Man, in cui interpreta un criminologo condannato a morte per l'omicidio della moglie.

I pomodori di Stanley Tucci

È lui stesso a raccontare della sua trasferta bresciana con un reel pubblicato su Instagram (dove, per la cronaca, vanta più di 2,6 milioni di follower): pomodori e pomodorini tra le mani, ne annusa il profumo, li assaggia così come sono. Stanley Tucci, nato nello stato di New York ma di chiare origini italiane, non ha mai nascosto la sua passione per la cucina italica: tanto da essere stato protagonista della serie "Searching for Italy", un viaggio gastronomico alla scoperta dei piaceri della tavola nostrani, andato in onda sulla CNN.

La cena al ristorante Al Frate

Chissà se la sua trasferta bresciana porterà a qualche nuovo episodio del programma: che, anche se cancellato dall'emittente, proseguirà il suo cammino come da ammissione dello stesso Tucci. La vacanza bresciana del celebre attore - non solo candidato all'Oscar per "Amabili resti" ma anche vincitore di due Golden Globe - è continuata per qualche giorno. Avvistato anche al ristorante Al Frate dei fratelli Francesco e Jean Baptiste Zane, come testimonia la foto pubblicata da quest'ultimo su Facebook. Effetto capitale della Cultura? Parrebbe proprio di sì.