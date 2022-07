L'azienda (lombarda) che regala 1.500 euro ai suoi dipendenti

Non è la tredicesima, ma un vero e proprio "bonus": un premio da 1.500 euro per i dipendenti da utilizzare attraverso la "piattaforma welfare" della stessa società. E' il "regalo" ai lavoratori dell'azienda Staff Spa, agenzia per il lavoro lombarda - il quartier generale a Porto Mantovano - presente in tutta Italia con 38 filiali, di cui diverse in Lombardia e anche a Castiglione delle Stiviere, a due passi dal lago di Garda.

Il bonus è già disponibile per i collaboratori: non verrà erogato "cash" in busta paga ma, come detto, in prestazioni di welfare aziendale. Questo per fare in modo che i soldi siano netti, e non tassati: potranno essere utilizzati per viaggi, vacanze, acquisto di libri, per il pagamento delle rette scolastiche o dell'asilo, per le spese mediche. Il gruppo è attivo da 10 anni e conta circa 170 dipendenti in Italia.

La nota dell'azienda

"L'azienda ha deciso che parte degli utili generati in un esercizio così positivo - fa sapere Staff in una nota - siano distribuiti tra tutti i collaboratori. Ognuno di loro potrà beneficiare mediamente di circa 1.500 euro da utilizzare attraverso la piattaforma welfare della società. Un premio inatteso e gradito, non solo per l'innegabile valore economico, ma anche e soprattutto per il significato di questa scelta. Si sfa, i fatti valgono più di mille parole: in questo modo Staff ha testimoniato, concretamente, quanto tenga ai propri dipendenti".